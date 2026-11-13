В Риге после жестокого избиения погибла женщина - подозреваемый сам вызвал полицию

7 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего полиция расследует дело по части третьей статьи 125 Уголовного закона Латвии - умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.