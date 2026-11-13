В Риге после жестокого избиения погибла женщина - подозреваемый сам вызвал полицию
В центре Риги пожилая женщина погибла после жестокого избиения в собственной квартире. В преступлении подозревают родственника, с которым она жила. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
5 ноября Государственная полиция получила вызов в одну из квартир в центре Риги в связи со смертью женщины пенсионного возраста. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на полу тело женщины с очевидными признаками насильственной смерти.
По подозрению в преступлении против жизни женщины в квартире задержали ее родственника 1978 года рождения, который проживал с ней в одном домохозяйстве. По предварительной информации полиции, женщина умерла от политравмы, которую родственник причинил ей, несколько раз ударив.
Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе задержанного содержалось 2,7 промилле алкоголя. После произошедшего мужчина сам вызвал оперативные службы.
7 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего полиция расследует дело по части третьей статьи 125 Уголовного закона Латвии - умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.
Полиция продолжает выяснять мотив преступления. В ходе расследования уголовное дело может быть переквалифицировано по другой статье.