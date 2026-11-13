На выезде из Риги появилась новая АЗС - строительство обошлось в 2,2 млн евро
В Риге, на улице Виенибас гатве, 179, открылась новая автозаправочная станция Virši. Общие инвестиции в проект, включая приобретение земли и строительство, составили 2,2 миллиона евро. Это 102-я заправка сети и 16-я в Риге.
По словам председателя правления AS VIRŠI-A Яниса Вибы, 2026 год стал самым масштабным по расширению сети за всю историю компании. В этом году Virši приобрела и модернизировала 17 автозаправочных станций Astarte, а также завершила строительство новой заправки на Виенибас гатве. В общей сложности сеть увеличилась на 18 станций.
"Маршрут Рига - Елгава является одним из важнейших транспортных коридоров Латвии. Уже сейчас мы наблюдаем высокий спрос со стороны клиентов на этом направлении", - отметил Виба.
Новая заправка занимает территорию площадью 2746 квадратных метров и рассчитана на обслуживание как легковых, так и грузовых автомобилей. На станции работает круглосуточный магазин площадью 171 квадратный метр, где продаются продукты питания, напитки и товары повседневного спроса.
Водителям доступны дизельное топливо, бензин марок 95 и 98, жидкость AdBlue и стеклоомывающая жидкость на разлив. Под навесом оборудованы две топливозаправочные колонки для легковых автомобилей и отдельная колонка для грузового транспорта.
На территории предусмотрены шесть парковочных мест для легковых автомобилей, в том числе одно для людей с инвалидностью. Подъехать к заправке можно при движении из Риги в сторону Олайне. Въезд и выезд организованы раздельно.
В настоящее время сеть Virši насчитывает 102 автозаправочные станции в Латвии и Литве. В компании работают более 1000 человек.