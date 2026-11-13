На выезде из Риги появилась новая АЗС - строительство обошлось в 2,2 млн евро

По словам председателя правления AS VIRŠI-A Яниса Вибы, 2026 год стал самым масштабным по расширению сети за всю историю компании. В этом году Virši приобрела и модернизировала 17 автозаправочных станций Astarte, а также завершила строительство новой заправки на Виенибас гатве. В общей сложности сеть увеличилась на 18 станций.