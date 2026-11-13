Предупреждение Пагорсу - только начало? Смилтенс рассказал о проблемах фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши"
Новоизбранный председатель Сейма Эдвард Смилтенс не уверен, что фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши" можно доверить руководство парламентской комиссией.
В интервью передаче Латвийского телевидения "Rīta panorāma" на вопрос о такой возможности Эдвард Смилтенс ответил: "Я сомневаюсь". По его мнению, у этой фракции уже сейчас есть значительные проблемы с дисциплиной. Комиссия по мандатам, этике и заявлениям уже рассмотрела первое дело против депутата Андрея Пагорса и приняла решение вынести предупреждение. В случае повторных нарушений могут последовать более серьезные санкции.
Смилтенс упрекнул представителей фракции в игнорировании требований по использованию латышского языка, ссылаясь как на принесенную депутатами присягу, так и на нормы работы парламента. Политик допустил, что такие действия могут быть сознательными провокациями с целью привлечь внимание и получить просмотры в социальных сетях. По его оценке, речь идет не об одном изолированном случае, поэтому он прогнозирует сложности в сотрудничестве с этой фракцией.
В то же время Смилтенс допустил, что часть новоизбранных депутатов еще не до конца поняли принципы работы парламента. Он подчеркнул, что наряду с Конституцией и регламентом Сейма важное значение имеют также парламентские традиции и сложившаяся практика. В целом председатель Сейма поддерживает привлечение оппозиции к руководству комиссиями.