Предупреждение Пагорсу - только начало? Смилтенс рассказал о проблемах фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши"

Смилтенс упрекнул представителей фракции в игнорировании требований по использованию латышского языка, ссылаясь как на принесенную депутатами присягу, так и на нормы работы парламента. Политик допустил, что такие действия могут быть сознательными провокациями с целью привлечь внимание и получить просмотры в социальных сетях. По его оценке, речь идет не об одном изолированном случае, поэтому он прогнозирует сложности в сотрудничестве с этой фракцией.