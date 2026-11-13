Тариф Rīgas siltums с декабря вырастет почти на 20%

Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 23,6% и составит 70,06 евро за МВт·ч, тариф на передачу и распределение теплоэнергии вырастет на 8,3% и составит 23,85 евро за МВт·ч, а торговый тариф не изменится и по-прежнему составит 1,83 евро за МВт·ч. В свою очередь, компонент акцизного налога вырастет на 47,5% и составит 0,59 евро за МВт·ч.