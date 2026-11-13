Число новорожденных в Латвии снижается: потеря населения в этом году - более 10 000 человек

В сентябре третий месяц подряд в Латвии регистрируется более 1000 новорожденных - в сентябре этого года в Латвии было зарегистрировано 1004 новорожденных, что, однако, на 6,4%, или на 69 меньше, чем в соответствующем месяце 2025 года, в том числе зарегистрировано 514 мальчиков и 490 девочек.