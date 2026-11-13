В пятницу временами будет светить солнце, но местами пройдут дожди
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В пятницу временами будет светить солнце, но местами пройдут дожди

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В пятницу в Латвии временами будет светить солнце, местами - в основном в Курземе и Видземе - ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.

В основном ожидается кратковременный дождь, местами также град и мокрый снег. Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет достигать 10-15 метров в секунду, в Латгале ветер будет слабее, а на побережье ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

В Риге переменная облачность, сильных осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +6 градусов.

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ВидземеЛатгалеКурземеСнегПрогноз погоды

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