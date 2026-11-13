Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
В пятницу временами будет светить солнце, но местами пройдут дожди
В пятницу в Латвии временами будет светить солнце, местами - в основном в Курземе и Видземе - ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
В основном ожидается кратковременный дождь, местами также град и мокрый снег. Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет достигать 10-15 метров в секунду, в Латгале ветер будет слабее, а на побережье ожидаются порывы до 20 метров в секунду.
В Риге переменная облачность, сильных осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +6 градусов.