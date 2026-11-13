Рижан предупредили: в 2027 году вода станет дороже, и это может быть не последнее повышение
С начала 2027 года жителям Риги придется больше платить за водоснабжение и канализацию, однако следующее повышение может оказаться не последним. В интервью агентству LETA руководство Rīgas ūdens рассказало, почему избежать роста тарифов не получится, сколько аварий ежегодно происходит на городских водопроводах и какие изменения ждут столицу в ближайшие годы.
Когда и насколько подорожает вода?
С 1 января 2027 года в Риге вступит в силу новый тариф Rīgas ūdens, который будет на 4 евроцента выше действующего. Это повышение уже утверждено Комиссией по регулированию общественных услуг, однако в дальнейшем стоимость водоснабжения может вырасти снова.
Председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш признает, что полностью избежать подорожания не удастся.
"Понятно, что рост тарифов неизбежен. Вопрос в том, насколько быстро они будут повышаться. Поэтому мы целенаправленно ищем возможности сократить расходы", - заявил он.
По словам члена правления предприятия Агнесе Озолкаи, в этом году новую заявку на повышение тарифа подавать не планируется. Сначала компания должна подготовить бюджет, после чего будет решать, с каким предложением обращаться к регулятору.
Одной из причин будущего подорожания стали растущие расходы на строительство и обслуживание инфраструктуры. Только за этот год строительные затраты увеличились на 10%. Подорожали также энергоресурсы и химические реагенты, необходимые для очистки воды. При этом предприятие ставит перед собой цель, чтобы расходы на услуги водоснабжения не превышали 1% среднего дохода домохозяйства.
В Риге ежедневно происходят аварии на водопроводах
Состояние столичных водопроводных и канализационных сетей Круминьш оценивает на семь баллов из десяти. По его словам, ситуация в целом хорошая, однако инфраструктура постепенно стареет и требует все больших вложений. В 2025 году в Риге произошло 442 аварии на водопроводах - в среднем одна-две в день.
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Интересно, что старые трубы далеко не всегда оказываются самыми проблемными.
"Например, трубопроводы, построенные в советское время, износились очень быстро, а чугунные трубы, проложенные в начале XX века, до сих пор находятся в хорошем состоянии", - рассказал Круминьш.
На частоту аварий влияют также промерзание грунта зимой и высокое давление воды. Причем, по словам руководителя предприятия, в Риге поддерживается более высокое давление, чем во многих других городах, а это создает дополнительную нагрузку на трубы.
Сейчас предприятие ежегодно обновляет около 25 километров трубопроводов, однако этого недостаточно. В Rīgas ūdens считают, что темпы необходимо удвоить и довести до 50 километров в год.
Что будет с водой при длительном отключении электричества?
Еще один вопрос, которому предприятие уделяет особое внимание, - обеспечение жителей питьевой водой во время чрезвычайных ситуаций.
Rīgas ūdens закупает дополнительные генераторы и готовится испытать мобильную установку, способную очищать воду из Рижского городского канала. Подобное оборудование можно будет использовать в ситуациях, когда обычное водоснабжение окажется недоступным.
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"В чрезвычайных ситуациях у нас четко определены приоритеты. Самым главным всегда будет обеспечение питьевой водой. Поэтому мы рассчитываем, что сможем обеспечить ее подачу даже при перебоях с электричеством, снижении мощности и невозможности поддерживать давление воды до верхних этажей", - пояснил Круминьш.
Какие районы Риги получат новые водопроводы?
Предприятие продолжает расширять централизованные сети водоснабжения и канализации. Сейчас строительные работы ведутся в Мангалсале, а в Дарзини продолжаются исследования и проектирование. В дальнейшем развитие сетей планируется также в Румбуле, Букулты и Чиекуркалнсе. При этом не все жители спешат подключаться к новым коммуникациям. Некоторые считают подключение слишком дорогим, другие уже вложили деньги в собственные системы водоснабжения и канализации.
По словам Круминьша, в конечном итоге к новым сетям подключаются около 80% потенциальных пользователей. Муниципалитет предоставляет на подключение софинансирование в размере от 1000 до 2000 евро, а для малообеспеченных жителей предусмотрена более значительная поддержка.
Всего до 2028 года Rīgas ūdens планирует реализовать инвестиционную программу стоимостью 235 миллионов евро. Деньги направят на обновление трубопроводов, модернизацию очистных сооружений и повышение энергоэффективности.