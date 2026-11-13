Рижан предупредили: в 2027 году вода станет дороже, и это может быть не последнее повышение

Одной из причин будущего подорожания стали растущие расходы на строительство и обслуживание инфраструктуры. Только за этот год строительные затраты увеличились на 10%. Подорожали также энергоресурсы и химические реагенты, необходимые для очистки воды. При этом предприятие ставит перед собой цель, чтобы расходы на услуги водоснабжения не превышали 1% среднего дохода домохозяйства.