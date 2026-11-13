На Саркандаугаве загорелась квартира пенсионера, который годами собирал хлам

"В комнате все было завалено книгами и газетами до самого потолка. Я однажды сказала ему, что жить рядом с ним опасно. Достаточно одной искры, и все загорится. А он отвечает: я не курю. Я говорю: какая разница, что не курите? Вы ведь там что-то делаете, работаете. Я слышу, как вы что-то пилите, а от этого всегда может появиться искра. Всегда", - вспоминает Раиса.