На Саркандаугаве загорелась квартира пенсионера, который годами собирал хлам
Ранним утром в рижском микрорайоне Саркандаугава вспыхнул пожар в квартире пожилого мужчины, который годами собирал и хранил различные вещи. Из пятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 11 жильцов, однако хозяин горящей квартиры выбраться не смог. Находясь в охваченных огнем помещениях, пенсионер надышался дымом и получил ожоги лица. Прибывшие пожарные спасли мужчину и передали медикам.
Во дворе дома дворники сложили в мусорные мешки обгоревшие вещи, которые в субботу утром выбросили из квартиры на третьем этаже. Черные следы пожара остались и на входной двери. О возможных причинах пожара и жильце квартиры журналисты программы "Degpunktā" расспросили соседку Раису, которая живет этажом ниже.
"Там живет один такой странный человек. Если бы вы зашли в его квартиру, то сразу все поняли бы. У него все до потолка завалено мусором. Настоящая свалка. Не знаю, как он там жил, где и как вообще передвигался", - рассказала женщина.
По словам соседки, мужчине около 80 лет. Он живет один и собирает различные вещи столько лет, сколько она его помнит. Других претензий к пенсионеру у соседей не было: он не пьет и не курит. Однако горы накопленных вещей давно вызывали опасения за безопасность как самого мужчины, так и остальных жильцов дома.
"В комнате все было завалено книгами и газетами до самого потолка. Я однажды сказала ему, что жить рядом с ним опасно. Достаточно одной искры, и все загорится. А он отвечает: я не курю. Я говорю: какая разница, что не курите? Вы ведь там что-то делаете, работаете. Я слышу, как вы что-то пилите, а от этого всегда может появиться искра. Всегда", - вспоминает Раиса.
После разговора с соседкой журналисты встретили у пострадавшей квартиры родственника пенсионера. Мужчина приехал, чтобы прибраться и хотя бы частично освободить помещение от накопившихся вещей.
По его словам, состояние пострадавшего сейчас стабильное, однако подробно поговорить с ним о случившемся пока не удалось.
"Немного обжег лицо, и все. Проблема в угарном газе, он мог им надышаться. Надышался дымом. Что-то загорелось в ванной комнате. Непонятно, что именно. Он там что-то хранил, не знаю. Может, какую-то электронику, может, телефон в куртке. Не знаю", - рассказал родственник.
Что именно стало причиной возгорания, предстоит установить в ходе расследования.