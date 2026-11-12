"Это ты в меня врезался!" В Даугавпилсе виновник ДТП набросился с обвинениями на другого водителя
В среду в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Лиела Дарза и Тукума, столкнулись два легковых автомобиля. Водитель Ford проигнорировал дорожный знак "Уступите дорогу" и на скорости врезался в бок Volkswagen, в результате чего машина перевернулась на крышу.
Для Артема поездка домой за рабочими инструментами, после которой он собирался вернуться на объект, закончилась недельным постельным режимом. До дома оставалось всего несколько перекрестков, когда с второстепенной дороги внезапно выехал серый Ford. Из-за автомобилей, стоявших слева, Артем не мог заранее его увидеть.
Удар был настолько сильным, что автомобиль Артема перевернулся на крышу и врезался в фонарный столб. Вторая машина вылетела на тротуар.
"Когда произошла авария, прохожие сразу начали заглядывать в салон моей машины. Я был пристегнут ремнем безопасности и кричал, чтобы люди вызвали экстренные службы. Я находился в шоковом состоянии, не чувствовал боли и, в принципе, особо не пострадал. Я отстегнул ремень и осторожно начал выбираться самостоятельно. Люди помогли мне выбраться, чтобы я не порезался об осколки стекла", - рассказал Артем программе "Degpunktā".
Когда мужчина выбрался из автомобиля, ему показалось, что медицинская помощь не понадобится. Однако спустя несколько часов появилась боль в спине, и он обратился в больницу. По его словам, второй водитель никаких травм не получил.
На улице Лиела Дарза, по которой двигался Ford, перед перекрестком установлен знак, предупреждающий водителей о необходимости уступить дорогу. Причем для большей видимости он обведен широкой ярко-зеленой рамкой. Однако даже это не помогло предотвратить аварию. Более того, сразу после столкновения водитель Ford начал обвинять Артема в произошедшем. "Он сразу подошел ко мне и начал, скажем так, наезжать, утверждая, что это я не уступил ему дорогу и врезался в него. По его словам, он уже практически пересек перекресток, когда я неожиданно появился позади него. Я не хотел разговаривать с ним в такой стрессовой ситуации. Но он периодически подходил, спрашивал, с какой скоростью я ехал и насколько превысил разрешенную скорость. Я нервничал и сказал ему, чтобы он посмотрел на мою машину. Ведь это не я в него врезался, а он в меня. Он осмотрел место удара и больше ко мне не подходил", - рассказал Артем.
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На этом участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч. При этом на записи видеорегистратора Артема видно, что он двигался даже медленнее установленного ограничения, поэтому обвинения второго водителя в превышении скорости не подтверждаются.
Больше всего Артем сожалеет о разбитом автомобиле. Он купил его всего год назад, а в начале осени машина успешно прошла техосмотр. Теперь автомобиль придется отправить на утилизацию: после переворота и полученных при столкновении повреждений он больше не пригоден для эксплуатации.