"Это ты в меня врезался!" В Даугавпилсе виновник ДТП набросился с обвинениями на другого водителя

На улице Лиела Дарза, по которой двигался Ford, перед перекрестком установлен знак, предупреждающий водителей о необходимости уступить дорогу. Причем для большей видимости он обведен широкой ярко-зеленой рамкой. Однако даже это не помогло предотвратить аварию. Более того, сразу после столкновения водитель Ford начал обвинять Артема в произошедшем. "Он сразу подошел ко мне и начал, скажем так, наезжать, утверждая, что это я не уступил ему дорогу и врезался в него. По его словам, он уже практически пересек перекресток, когда я неожиданно появился позади него. Я не хотел разговаривать с ним в такой стрессовой ситуации. Но он периодически подходил, спрашивал, с какой скоростью я ехал и насколько превысил разрешенную скорость. Я нервничал и сказал ему, чтобы он посмотрел на мою машину. Ведь это не я в него врезался, а он в меня. Он осмотрел место удара и больше ко мне не подходил", - рассказал Артем.