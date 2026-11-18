Сегодня в Риге общественный транспорт бесплатный, но возможны задержки
Сегодня, в День провозглашения Латвийской Республики, в Риге проходят праздничные мероприятия, из-за которых движение общественного транспорта будет затруднено. Военный парад и вечернее факельное шествие могут привести к задержкам автобусов, трамваев и троллейбусов, поэтому пассажиров призывают заранее планировать поездки. При этом весь день общественный транспорт будет бесплатным, а на некоторых маршрутах предусмотрены дополнительные рейсы.
18 ноября поездки в общественном транспорте Rīgas satiksme будут бесплатными, регистрировать их не потребуется. Бесплатно можно будет пользоваться и муниципальными парковками вдоль улиц, которые обслуживает предприятие.
В праздничный день в центре города ожидается большой поток людей, поэтому на некоторых маршрутах будут курсировать транспортные средства повышенной вместимости. Кроме того, с 17:00 до полуночи предусмотрены дополнительные рейсы.
Они будут организованы на следующих маршрутах:
- Автобусы: №2, 3, 11, 12, 18, 23, 24, 25, 37, 41, 50, 51, 52 и 53.
- Трамваи: №1, 7, 10 и 11.
- Троллейбусы: №4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.
Какие изменения ожидаются во время военного парада
В 13:30 на набережной 11 Ноября начнется военный парад Национальных вооруженных сил (НВС). Пешие подразделения пройдут по маршруту: набережная 11 Ноября - площадь Стрелниеку - улица Калькю - бульвар Бривибас - улица Бривибас - улица Бруниниеку - улица Спорта - улица Сканстес. Военная техника проследует по набережной 11 Ноября и набережной Генераля Радзиня до Островного моста.
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Государственная полиция будет регулировать движение и при необходимости перекрывать отдельные участки улиц. Из-за этого общественный транспорт, маршруты которого пересекают указанные улицы, может отклоняться от расписания.
Как будет ходить автобус №22 в аэропорт
Во время парада, когда будут закрыты набережная 11 Ноября и Каменный мост, автобус №22 в направлении аэропорта Рига будет следовать по объездному маршруту.
От остановки "13 Января" автобус развернется и далее без промежуточных остановок проследует по улице 13 Января, улице Эмилии Беньяминяс, улице Лачплеша, Островному мосту, улице Мукусалас, улице Акменю, улице Валгума и бульвару Узварас.
На бульваре Узварас автобус остановится после перекрестка с улицей Валгума, на остановке "Национала библиотека", после чего продолжит движение по обычному маршруту.
Пассажиров, направляющихся в аэропорт, призывают выезжать заранее, поскольку 18 ноября движение будет затруднено во всем городе.
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Изменения на автобусном маршруте №12
С 10:00 до 18:00 автобус №12 будет следовать по объездному маршруту. Время поездки увеличится, однако все предусмотренные остановки сохранятся.
Возможные задержки во время факельного шествия
В 18:00 в центре Риги начнется факельное шествие, которое пройдет по следующему маршруту: памятник Карлису Улманису - бульвар Райня - улица Кришьяня Барона - бульвар Аспазияс - бульвар Зигфрида Аннас Мейеровица - улица Кришьяня Валдемара - бульвар Райня.
Предполагаемая продолжительность шествия составляет около двух часов. В это время Государственная полиция будет регулировать движение и перекрывать отдельные участки улиц. Поэтому возможны задержки общественного транспорта и отклонения от привычных маршрутов.
Следить за движением автобусов, трамваев и троллейбусов в реальном времени можно в мобильном приложении Rīgas satiksme.
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Где сегодня можно парковаться бесплатно
18 ноября муниципальные платные парковки вдоль улиц Риги, которые обслуживает Rīgas satiksme, будут бесплатными. Исключение составляет подземная парковка на улице Кришьяня Валдемара, 5А, где продолжат действовать обычные тарифы. Водителям следует учитывать временные запреты на остановку и стоянку автомобилей, введенные в центре города из-за праздничных мероприятий.
Какие центры обслуживания клиентов будут открыты
В праздничный день будут работать два центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme:
- в торговом центре Origo на площади Стацияс, 2;
- в торговом центре Akropole Alfa на Бривибас гатве, 372.
Остальные центры обслуживания клиентов 18 ноября будут закрыты.