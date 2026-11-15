Латвийские электронные рецепты принимают в 10 странах Европы: какие лекарства нельзя купить за границей
Жители Латвии все чаще покупают лекарства по электронным рецептам за границей, особенно в Эстонии и Литве. Такая возможность может пригодиться во время отпуска, командировки или длительного пребывания в другой стране, однако действуют определенные ограничения. Латвийский центр цифрового здравоохранения объяснил, где можно воспользоваться электронным рецептом и какие правила необходимо учитывать.
За первые десять месяцев 2026 года жители Латвии приобрели за границей лекарства по 2275 электронным рецептам, выписанным латвийскими врачами. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Растет и число иностранных электронных рецептов, по которым лекарства покупают в Латвии. До 1 ноября в латвийских аптеках было использовано 1437 таких рецептов, что на 28% больше, чем годом ранее.
В каких странах действуют латвийские электронные рецепты
С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобретать и в других странах Европейского союза (ЕС), участвующих в системе обмена медицинскими данными.
Сейчас в список таких стран входят Чехия, Греция, Эстония, Хорватия, Кипр, Литва, Польша, Португалия, Финляндия и Испания. При этом обмен данными с Португалией пока имеет ограничения, а возможность использования рецептов в отдельных странах следует уточнять перед поездкой.
В настоящее время также проводится активное тестирование обмена данными с Австрией. Планируется, что к 2029 году система постепенно охватит все страны ЕС.
По словам члена правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юриса Гайкиса, возможность покупать выписанные в Латвии лекарства за рубежом дает людям дополнительную уверенность во время путешествий, учебы и работы в других странах.
Чаще всего лекарства покупают в Эстонии и Литве
Согласно статистике, в 2026 году жители Латвии чаще всего пользовались электронными рецептами в соседних странах. На Эстонию пришлось 60% всех латвийских электронных рецептов, использованных за границей, а на Литву - 20%.
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Похожая ситуация наблюдается и в обратном направлении. Среди иностранных электронных рецептов, по которым лекарства приобретались в Латвии, 65% были выписаны в Эстонии, а 23% - в Литве.
Как купить лекарства по электронному рецепту за границей
Чтобы приобрести лекарства, необходимо прийти в аптеку и сообщить фармацевту, что вы являетесь жителем Латвии и хотите воспользоваться электронным рецептом, выписанным латвийским врачом.
При себе обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, - паспорт или ID-карту. При этом в разных странах требования к таким документам могут отличаться, поэтому лучше уточнить их еще до поездки.
В некоторых странах разрешается приобретать лекарства по электронному рецепту частями. Например, фармацевт может выдать только необходимое количество таблеток из большой упаковки, приложив инструкцию по применению.
В таком случае в системе появится отметка о частичном использовании рецепта. Оставшееся количество лекарства впоследствии можно будет приобрести в Латвии. Однако такая возможность предусмотрена не во всех странах.
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Важно учитывать, что за границей можно купить не любые лекарства по латвийскому электронному рецепту.
Ограничения распространяются на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества. Также нельзя приобрести лекарства, указанные в рецепте в свободной текстовой форме, например препараты, которые аптека должна изготовить индивидуально.
Кроме того, за границей нельзя воспользоваться латвийским электронным рецептом, если лекарство выписано только по действующему веществу.
Что делать, если лекарство в Латвии компенсирует государство
Если пациенту в Латвии выписан электронный рецепт на компенсируемое государством лекарство, приобрести его за границей тоже возможно, но есть важное условие. В иностранной аптеке за препарат сначала придется заплатить полную стоимость из собственных средств.
После возвращения в Латвию можно обратиться в Национальную службу здравоохранения и подать заявление о возмещении расходов. Деньги возвращаются в соответствии с действующими в Латвии правилами компенсации лекарств. При покупке лекарства за границей необходимо предъявить паспорт или ID-карту.
Можно ли купить за границей лекарства для родственника
В некоторых странах приобрести лекарство по электронному рецепту может не только сам пациент, но и его законный или уполномоченный представитель. Например, это может быть родитель несовершеннолетнего ребенка, опекун или другой человек, которому пациент предоставил соответствующие права через портал E-veselība. Однако такая возможность зависит от законодательства конкретной страны. Если местные правила разрешают получать лекарства за другого человека, в аптеке потребуется предоставить данные как пациента, так и его представителя. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее выяснить, действует ли такая возможность в стране назначения и какие документы понадобятся.