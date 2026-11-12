На Братском кладбище в Риге 263 будущих полицейских принесли присягу на верность Латвии

"Молодые коллеги, вы - наше будущее! Именно вы будете поддерживать честь профессии полицейского, служить обществу и нашей Латвии. В присяге сказано все самое важное - главное всегда об этом помнить. Даже в трудные моменты присяга должна стать вашим ориентиром, который поможет выбрать правильный путь. Будьте справедливы и честны, соблюдайте законы, служите Латвии и ее народу!" - подчеркнул Рукс.