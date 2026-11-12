На Братском кладбище в Риге 263 будущих полицейских принесли присягу на верность Латвии
Сегодня, 12 ноября, на Братском кладбище в Риге состоялась торжественная церемония, во время которой 263 курсанта Колледжа Государственной полиции принесли присягу на верность Латвии и ее жителям. Будущие стражи порядка пообещали служить обществу и обеспечивать безопасность страны.
В церемонии приняли участие студенты программы профессионального высшего образования короткого цикла "Полицейская работа", а также слушатели программы профессионального совершенствования "Основы полицейской работы для должностных лиц Государственной полиции".
В новом учебном году в Колледж Государственной полиции поступили более 200 новых курсантов. Сегодня они вместе с другими учащимися принесли торжественную присягу, подтвердив свою готовность служить обществу и укреплять внутреннюю безопасность Латвии.
Перед церемонией курсанты и сотрудники колледжа прошли торжественным шествием от учебного заведения до Братского кладбища. Это место было выбрано не случайно: оно символизирует мужество, патриотизм и преданность латвийскому государству, а также хранит память о павших защитниках страны.
К будущим полицейским обратился начальник Государственной полиции генерал Арманд Рукс, напомнив им о значении принесенной присяги.
"Молодые коллеги, вы - наше будущее! Именно вы будете поддерживать честь профессии полицейского, служить обществу и нашей Латвии. В присяге сказано все самое важное - главное всегда об этом помнить. Даже в трудные моменты присяга должна стать вашим ориентиром, который поможет выбрать правильный путь. Будьте справедливы и честны, соблюдайте законы, служите Латвии и ее народу!" - подчеркнул Рукс.
На церемонии также выступили министр внутренних дел Янис Домбрава, директор Колледжа Государственной полиции полковник Дмитрий Хоменко и представитель Профсоюза работников внутренних дел Латвии Эдгарс Боле. Они отметили решимость курсантов и их осознанный выбор связать свою жизнь со службой в Государственной полиции.
К молодым полицейским обратился и капеллан Государственной полиции, а музыкальное сопровождение церемонии обеспечил оркестр Земессардзе.
В Государственной полиции выразили гордость за каждого курсанта, его смелость, решимость и уверенность в выбранном профессиональном пути.