Жителей Латвии приглашают бесплатно сделать важный для здоровья анализ крови
14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день Латвийская федерация диабета (LDF) приглашает бесплатно проверить уровень сахара в крови и получить консультацию специалиста в двух местах в Риге.
14 ноября с 11:00 до 13:00 у главного входа на Агенскалнский рынок будет стоять микроавтобус, где можно пройти проверку.
С 10:00 до 14:00 на втором этаже торгового центра Akropole Rīga будет работать стенд, где специалисты измерят уровень сахара в крови и объяснят результаты. Здесь же можно будет проконсультироваться со специалистом по питанию и получить информационные и образовательные материалы.
Во время дискуссий люди с диабетом поделятся своим опытом, а эксперты разберут распространенные мифы и стереотипы, расскажут, как распознать симптомы болезни и снизить риски. У стенда также пройдут мероприятия, участники которых смогут получить призы.
"Человек может чувствовать себя здоровым и даже не подозревать, что у него повышен уровень сахара в крови. Если диабет долго не лечить, он может привести к серьезным поражениям сердца, сосудов, почек и нервной системы, а также к нарушениям зрения", – подчеркивает президент Латвийской федерации диабета, врач-эндокринолог Индра Штелмане.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в прошлом году в Латвии насчитывалось 105 608 пациентов с сахарным диабетом – на 2,1% больше, чем годом ранее. У 5348 человек диагностировали диабет первого типа, у 99 398 – второго. Еще у 840 пациентов выявили другие уточненные формы сахарного диабета, а у 22 человек тип диабета не был уточнен. В прошлом году от осложнений диабета умерли 539 человек.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Рижская 1-я больница приглашает людей бесплатно проверить здоровье легких.