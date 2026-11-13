Жителей Латвии приглашают бесплатно сделать важный для здоровья анализ крови

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в прошлом году в Латвии насчитывалось 105 608 пациентов с сахарным диабетом – на 2,1% больше, чем годом ранее. У 5348 человек диагностировали диабет первого типа, у 99 398 – второго. Еще у 840 пациентов выявили другие уточненные формы сахарного диабета, а у 22 человек тип диабета не был уточнен. В прошлом году от осложнений диабета умерли 539 человек.