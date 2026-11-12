Государство выделило деньги на сохранение интерьера уникального латвийского замка
Фото: Shutterstock
Цесвайнский замок - удивительное для Латвии здание.
В Латвии

Государство выделило деньги на сохранение интерьера уникального латвийского замка

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Государственный фонд культурного капитала (VKKF) выделил 9000 евро на изучение и консервацию исторической отделки большого зала Цесвайнского замка.

Как сообщила руководитель замка Линда Визума, большой зал – одно из самых впечатляющих помещений замка. В прошлом он отличался особенно роскошной отделкой. Его стены и сводчатые потолки украшала богатая декоративная роспись с цветочными мотивами и орнаментами.

Значительная часть отделки пострадала или была утрачена при ремонтах в предыдущие десятилетия и особенно при пожаре 2002 года.

Выделенные средства позволят подробнее изучить историческую отделку стен и потолка и приступить к консервации третьего участка потолочного свода. Реставраторы укрепят старинную штукатурку и декоративную роспись, чтобы остановить их дальнейшее разрушение и сохранить фрагменты подлинной отделки.

В последние годы в большом зале уже отреставрировали камин, провели лабораторные исследования исторических отделочных материалов и выполнили консервацию декоративных карнизов.

Результаты нового этапа работ лягут в основу дальнейшей поэтапной реставрации всего исторического интерьера большого зала.

Работами будет руководить мастер-реставратор архитектурного наследия Мадара Расиня. Завершить их планируют к 31 марта 2027 года.

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Цесвайне

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