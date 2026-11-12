Государство выделило деньги на сохранение интерьера уникального латвийского замка

Как сообщила руководитель замка Линда Визума, большой зал – одно из самых впечатляющих помещений замка. В прошлом он отличался особенно роскошной отделкой. Его стены и сводчатые потолки украшала богатая декоративная роспись с цветочными мотивами и орнаментами.