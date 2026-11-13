"Электромобили - очень ненадежное решение": в Латвии заговорили об их уязвимости во время кризиса
В случае масштабного отключения электричества электромобили могут оказаться бесполезными именно тогда, когда транспорт особенно необходим. Политик Райвис Зелтитс считает, что в кризисных условиях надежнее иметь запасы топлива и традиционные автомобили.
По мнению политика, при планировании защиты страны необходимо учитывать не только военные угрозы, но и последствия продолжительных перебоев с электричеством. В качестве примера он привел недавние погодные потрясения в Латвии, когда в отдельных местах электроснабжение отсутствовало неделями.
"Мне кажется, с точки зрения всеобъемлющей обороны электромобили - очень ненадежное решение. Мы только что увидели это во время бури, когда в некоторых местах страны электричества не было неделями", - отметил Зелтитс.
Он считает, что в подобных обстоятельствах гораздо практичнее иметь запасы топлива и полагаться прежде всего на транспорт с традиционными двигателями. "Мне кажется, легче создать запасы топлива и в основном полагаться на него, чем на эти автомобили, которые долго заряжаются и которым для зарядки необходимо подключение к электричеству", - заявил политик.
По его оценке, сейчас электромобили могут оказаться не самым удачным решением для чрезвычайных обстоятельств - будь то сильная буря, масштабный кризис или гибридная война. "Это будет очень, очень затруднительно, если здесь произойдет буря, кризис или гибридная война - что-нибудь в этом роде", - предупредил Зелтитс.