"Электромобили - очень ненадежное решение": в Латвии заговорили об их уязвимости во время кризиса

Он считает, что в подобных обстоятельствах гораздо практичнее иметь запасы топлива и полагаться прежде всего на транспорт с традиционными двигателями. "Мне кажется, легче создать запасы топлива и в основном полагаться на него, чем на эти автомобили, которые долго заряжаются и которым для зарядки необходимо подключение к электричеству", - заявил политик.