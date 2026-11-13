Международный туристический рейтинг поставил Лиепаю в один ряд с Веной, Парижем и Мадридом
Лиепая вошла в десятку лучших европейских городов для культурных поездок в 2027 году. В рейтинге Best Cultural City Breaks in Europe 2027, составленном международной туристической платформой European Best Destinations, Лиепая заняла десятое место. В список также вошли Генуя, Вена, Париж и Мадрид.
Первоначально составители рейтинга рассмотрели 98 европейских городов. Они оценивали культурное и историческое наследие, музеи и галереи, сценическое искусство, культурные события, современное творчество и общественные пространства. Учитывалось и то, насколько город подходит для короткой культурной поездки. По данным European Best Destinations, в голосовании принял участие 11 671 путешественник из 119 стран.
Первое место заняла итальянская Генуя, второе – испанская Малага, третье – австрийская Вена. Далее следуют Париж, Загреб, Мадрид, Лозанна, Эвора, Варшава и Лиепая. В десятку вошли обе культурные столицы Европы 2027 года – латвийская Лиепая и португальская Эвора, занявшая восьмое место.
Составители рейтинга отметили творческую самобытность Лиепаи и насыщенную культурную жизнь города. Особое внимание они уделили программе культурной столицы Европы 2027 года. Она объединит множество событий в Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях. По словам составителей, тема программы "(не)покой" отражает взаимодействие движения и покоя. Путешественникам предлагают познакомиться с городом, где искусство тесно связано с жизнью на берегу Балтийского моря.
Подборка уже привлекла внимание международных СМИ. Американский деловой журнал Forbes представил читателям все десять европейских городов. В рассказе о Лиепае издание отметило музыкальные традиции и архитектуру города, концертный зал "Большой янтарь", Лиепайский симфонический оркестр, театр и историческое наследие Каросты. Особое внимание журнал уделил предстоящему году культурной столицы Европы.
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Лиепая откроет год культурной столицы Европы трехдневным праздником. С 22 по 24 января 2027 года мероприятия пройдут в Лиепае, Кулдиге и Айзпуте. Главным днем праздничных выходных в Лиепае станет 23 января, когда площадкой для культурных событий и торжеств станет весь город.
В течение 2027 года в Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях пройдет более 500 культурных событий, в том числе международные художественные выставки, концерты, спектакли, фестивали и мероприятия, организованные местными жителями.