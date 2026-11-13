Международный туристический рейтинг поставил Лиепаю в один ряд с Веной, Парижем и Мадридом

Составители рейтинга отметили творческую самобытность Лиепаи и насыщенную культурную жизнь города. Особое внимание они уделили программе культурной столицы Европы 2027 года. Она объединит множество событий в Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях. По словам составителей, тема программы "(не)покой" отражает взаимодействие движения и покоя. Путешественникам предлагают познакомиться с городом, где искусство тесно связано с жизнью на берегу Балтийского моря.