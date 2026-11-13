Профессор РТУ: Латвии стоит повышать производительность, а не искать спасение в трудовой миграции
Поможет ли массовая иммиграция решить проблему нехватки работников в Латвии или принесет новые трудности? Профессор РТУ Агрис Никитенко сомневается в пользе систематического привлечения иностранцев и предлагает сначала улучшить образование и повысить производительность труда.
В эфире TV24 Никитенко предложил зрителям самим задуматься, могут ли они назвать мононациональные государства, в которых систематическая иммиграция принесла пользу местному населению. "Я хотел бы задать вопрос: можете ли вы назвать мононациональные страны мира, где благодаря систематической иммиграции местным жителям стало лучше? Я таких не нахожу. Могу назвать одну, но публично делать этого не буду, поскольку я не историк и не претендую на обладание исчерпывающими знаниями", - заявил профессор.
Ведущий передачи заметил, что там, где появляются большие потоки иммигрантов, возникают проблемы. Никитенко согласился с этой оценкой: "Я не нахожу ничего, кроме проблем. Ничего другого".
Однако вопрос иммиграции, по мнению участников дискуссии, необходимо рассматривать в более широком контексте - с учетом будущих потребностей латвийского рынка труда. Сейчас невозможно точно определить, какие специалисты и в каком количестве понадобятся стране через пять, десять или больше лет. Ведущий привел в пример IT-отрасль: сегодня никто не может с уверенностью сказать, сколько специалистов определенного профиля потребуется экономике в будущем. Поэтому возникает вопрос, насколько разумно уже сейчас готовить большое количество работников для профессий, потребность в которых со временем может измениться.
Никитенко считает, что ключ к решению проблемы - не столько увеличение числа работников, сколько повышение производительности труда.
"Я скажу так: речь идет о производительности. Если бы мы могли увеличить ее с учетом будущих вызовов, то, возможно, нам вообще не понадобилась бы иммиграция. Вопрос в том, где мы можем взять эту производительность?" - рассуждал профессор.
Одним из инструментов для этого он считает искусственный интеллект. По его словам, эту технологию не обязательно рассматривать как замену человеческому труду. Напротив, при правильном использовании ИИ способен помогать людям работать эффективнее и добиваться более высоких результатов.
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Но для этого человек должен обладать достаточными знаниями, чтобы грамотно пользоваться новыми технологиями. "Если человек достаточно образован, чтобы управлять искусственным интеллектом и получать с его помощью продуктивный результат, это означает, что уже со школьной скамьи необходимо уделять время математике, физике, химии и знанию языков", - подчеркнул Никитенко.
Образование должно готовить не к одной профессии, а к постоянным изменениям
С тем, что будущие специалисты должны быть готовы постоянно учиться, согласилась профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, председатель совета Центра искусственного интеллекта Сигне Балиня.
Она обратила внимание на то, что никто не может точно предсказать, как будут развиваться технологии и какой станет IT-отрасль через пять или десять лет. Поэтому система образования не должна ограничиваться подготовкой людей к конкретным профессиям, поскольку сами профессии и требования рынка труда постоянно меняются.
"Очень важно, и это вызов для школ, но еще в большей степени для вузов, - мы должны готовить специалистов, которые понимают, что им придется учиться всю жизнь. На протяжении жизни они будут выполнять разные роли и работать в разных профессиях, потому что профессии постоянно меняются", - отметила Балиня.
По ее мнению, задача образовательной системы - научить человека адаптироваться к изменениям и не прекращать получать новые знания. Это особенно важно в условиях стремительного развития технологий, которые меняют привычную рабочую среду.
Никитенко призвал оставить учителей в покое
В ходе дискуссии прозвучала и критика постоянных реформ школьного образования. Ведущий заметил, что учителям снова и снова предлагают менять подходы к преподаванию, осваивать новые методы и приспосабливаться к очередным требованиям. Никитенко призвал не перегружать педагогов дополнительными реформами и бюрократической работой.
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"Пора немного оставить учителей в покое. У них и так достаточно работы. Не нужно постоянно их реформировать, заставлять заполнять новые бумаги и писать всевозможные отчеты. Каждый учитель может перечислить вам множество вещей, которыми он занимается ежедневно, и само преподавание на самом деле занимает далеко не основную часть его работы", - заявил профессор.
Вместо постоянного изменения школьных требований он предложил сосредоточиться на прочной базовой подготовке детей. По его мнению, важно научить школьников самостоятельно мыслить, анализировать информацию и оценивать происходящее.
Никитенко считает, что если человек получит хорошие фундаментальные знания, в том числе по математике и физике, он сможет самостоятельно учиться и приспосабливаться к новым профессиональным вызовам уже во взрослой жизни.
"Если мы на мгновение предположим, что самостоятельно мыслящий человек способен впоследствии сам себя обучать, выбирать, чему учиться в течение жизни, и приспосабливаться к новым вызовам, тогда давайте просто учить детей основам знаний. Необходимо дать им базу - математику, физику и другие фундаментальные предметы. Тогда они смогут адаптироваться, критически мыслить и оценивать информацию", - пояснил профессор.