Профессор РТУ: Латвии стоит повышать производительность, а не искать спасение в трудовой миграции

Однако вопрос иммиграции, по мнению участников дискуссии, необходимо рассматривать в более широком контексте - с учетом будущих потребностей латвийского рынка труда. Сейчас невозможно точно определить, какие специалисты и в каком количестве понадобятся стране через пять, десять или больше лет. Ведущий привел в пример IT-отрасль: сегодня никто не может с уверенностью сказать, сколько специалистов определенного профиля потребуется экономике в будущем. Поэтому возникает вопрос, насколько разумно уже сейчас готовить большое количество работников для профессий, потребность в которых со временем может измениться.