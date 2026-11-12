До 15 декабря еще можно подать заявку на получение льгот по налогу на недвижимость за 2026 год

Пенсионерам, лицам с инвалидностью, тем, кто проживает вместе с человеком с инвалидностью, а также пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС достаточно подать заявку на получение льготы по NĪN один раз. Если условия ее предоставления не меняются, в последующие налоговые годы повторно обращаться не нужно.