До 15 декабря еще можно подать заявку на получение льгот по налогу на недвижимость за 2026 год
Рижское самоуправление напоминает, что до 15 декабря 2026 года жители могут подать заявку на получение льгот по налогу на недвижимость (Nekustamā īpašuma nodoklis, NĪN) за 2026 год. Обратиться за льготой приглашают тех, кто соответствует установленным условиям, но до сих пор ее не получал.
Подать заявку могут плательщики NĪN или их представители (уполномоченные лица, опекуны, попечители), относящиеся к одной из следующих категорий:
- пенсионеры;
- лица с инвалидностью I или II группы;
- дети с инвалидностью;
- лица, совместно декларировавшие место жительства с супругом или родственником, которому установлена инвалидность I или II группы, либо с ребенком с инвалидностью;
- лица, признанные пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС, или ликвидаторы последствий этой аварии;
- семьи с детьми в возрасте от 19 до 24 лет, которые продолжают обучение в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях на очном отделении либо проходят службу в Государственной службе обороны.
Финансовый департамент напоминает, что для получения льготы недостаточно просто относиться к одной из перечисленных категорий. Необходимо также соответствовать другим условиям, установленным обязательными правилами Рижской думы № 109. Подробная информация об условиях для каждой категории получателей льгот доступна на сайте pip.riga.lv.
Одновременно департамент обращает внимание на несколько наиболее важных условий предоставления льгот.
Единственная недвижимость в Риге
Для пенсионеров, лиц с инвалидностью, а также тех, кто проживает вместе с человеком с инвалидностью, одним из условий получения льготы является наличие в собственности или законном владении только одного объекта недвижимости в Риге. Кроме того, необходимо соблюдать установленные обязательными правилами требования к декларированному месту жительства.
Читайте продолжение после рекламы
Электронная связь для тех, кто проживает с человеком с инвалидностью
Лица, проживающие вместе с человеком с инвалидностью, для получения льготы по NĪN должны иметь зарегистрированный официальный электронный адрес либо дать согласие на электронную связь с Финансовым департаментом по электронной почте.
Условия для семей с детьми в возрасте от 19 до 24 лет
Для семей с детьми в возрасте от 19 до 24 лет соответствие условиям получения льготы по NĪN оценивается исходя из ситуации на 1 января 2026 года.
Чтобы получить льготу, на эту дату ребенок и один из родителей должны быть декларированы в соответствующей недвижимости. Кроме того, до 1 января 2026 года плательщик налога должен зарегистрировать официальный электронный адрес либо дать согласие на электронную связь с Финансовым департаментом по электронной почте.
Условия для семей, чей ребенок проходит службу в Государственной службе обороны
Если ребенок проходит службу в Государственной службе обороны, для получения льготы достаточно подать заявку в Финансовый департамент. Остальную необходимую информацию департамент получит от Национальных вооруженных сил.
Читайте продолжение после рекламы
В каких случаях льготу не предоставляют
Помимо перечисленных условий, следует учитывать, что льготу не предоставляют, если недвижимость сдается в аренду для проживания или используется в хозяйственной деятельности, например для оказания туристических услуг. Отказать в льготе могут и в том случае, если задолженность плательщика по NĪN превышает размер предоставляемой льготы.
Нужно ли подавать заявку каждый год?
Пенсионерам, лицам с инвалидностью, тем, кто проживает вместе с человеком с инвалидностью, а также пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС достаточно подать заявку на получение льготы по NĪN один раз. Если условия ее предоставления не меняются, в последующие налоговые годы повторно обращаться не нужно.
Семьям с детьми в возрасте от 19 до 24 лет, которые продолжают учиться на очном отделении, необходимо подавать заявку на получение льготы по NĪN ежегодно - до 15 декабря.
Подать заявку можно несколькими способами:
- по телефону, позвонив на информационный номер Рижского самоуправления 1201 в рабочие дни с 8:00 до 18:00. Консультант проверит информацию и, если заявитель соответствует установленным условиям, зарегистрирует заявку либо сообщит, какие дополнительные документы необходимо предоставить и что делать дальше;
- через официальный электронный адрес (e-adrese);
- отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на электронную почту pip@riga.lv;
- по почте на адрес: Финансовый департамент Рижского государственного городского самоуправления, ул. Терезес, 5, Рига, LV-1012.
Читайте продолжение после рекламы
Департамент призывает не откладывать подачу заявки на последний день и заранее проверить, есть ли у вас право на получение льготы по NĪN. В случае вопросов или неясностей жители могут связаться с Финансовым департаментом по телефону 1201 или +371 67012222.