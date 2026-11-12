Вильнюс снова решил удивить! Когда зажгут рождественские елки в трех столицах Балтии?
До Рождества еще больше месяца, но столицы Балтии уже готовятся к открытию праздничного сезона. Что известно о рождественских елках и праздничных ярмарках в Риге, Таллине и Вильнюсе в этом году?
Рига: главные елки выберут 16 ноября
В Риге главные рождественские ели для Домской и Ратушной площадей выберут в понедельник, 16 ноября. За праздничными деревьями отправятся мэр столицы Виестурс Клейнбергс, представители муниципального предприятия Rīgas meži и участники фольклорного коллектива Kokle при Рижском дворце школьников.
Выбор елок пройдет в Тирельском лесничестве, неподалеку от поселка Скуйниеки в районе Кекавы. Мероприятие запланировано с 14:00 до 15:30. Именно там определят, какие два дерева украсят главные площади Риги в нынешнем рождественском сезоне.
Традиционно к главным праздничным елям предъявляют особые требования. Дерево должно быть высоким, пышным, темно-зеленым, с ровной кроной и одной выраженной верхушкой. Важно, чтобы оно одинаково хорошо выглядело со всех сторон, ведь любоваться им будут тысячи жителей и гостей столицы.
Согласно опубликованному Рижским самоуправлением календарю крупнейших культурных мероприятий, торжественное зажжение главной рождественской елки на Ратушной площади запланировано на субботу, 28 ноября. При этом рождественская торговля начнется на день раньше. Уже 27 ноября на Домской площади откроется традиционная ярмарка, которая будет работать до 3 января 2027 года включительно.
Посетителей ждут торговые домики с подарками, изделиями латвийских ремесленников, рождественскими украшениями, угощениями и горячими напитками. На ярмарке также появится домик Деда Мороза, а для детей предусмотрены праздничные развлечения и творческие занятия.
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Организаторы подготовили и музыкальную программу. По пятницам посетителей будут развлекать диджеи, по субботам запланированы выступления хоров и музыкальных ансамблей, а по воскресеньям - фольклорных коллективов.
Таллин: 14-метровую елку уже привезли
Таллин первым из трех столиц Балтии готовится зажечь главную рождественскую елку. Уже 12 ноября на историческую Ратушную площадь доставили праздничное дерево из деревни Хара, расположенной в волости Куусалу Харьюского уезда, примерно в 60 километрах от эстонской столицы.
По информации туристического портала Visit Tallinn, высота ели составляет 14 метров. Дерево выбирали с учетом его внешнего вида, густоты ветвей и возможности безопасной транспортировки в исторический центр города.
После установки елку начнут украшать. Работы запланированы на 13-15 ноября, хотя сроки могут немного измениться в зависимости от погодных условий.
Главная елка Таллина засияет уже в пятницу, 20 ноября, в 18:00. В этот же вечер на Ратушной площади торжественно откроется рождественская ярмарка, которая будет работать до 6 января 2027 года.
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Праздничная церемония начнется с приветственного слова старейшины Центральной части Таллина Никиты Грознова, после чего на главном рождественском дереве включат огни.
Вокруг елки разместятся торговые домики, где можно будет приобрести подарки, рождественские украшения, изделия ручной работы и традиционные эстонские угощения. В этом году организаторы решили уделить особое внимание продукции местных художников, дизайнеров и ремесленников.
Среди товаров будут необычные свечи, современные елочные украшения, теплые носки из шерсти альпаки и собак, вязаные свитеры, шапки и изделия эстонских дизайнеров. На ярмарке продолжат использовать многоразовую посуду. За нее предусмотрен залог в размере двух евро, который возвращают после сдачи посуды в специальный пункт.
Отдельная праздничная церемония состоится 29 ноября, в первое воскресенье Адвента. Мэр Таллина и пробст Домского собора торжественно объявят начало Адвента и зажгут праздничную свечу.
В этот же день на ярмарке откроется домик Деда Мороза, который будет встречать детей ежедневно с 12:00 до 18:00. Для маленьких посетителей также установят карусели, а по пятницам, субботам и воскресеньям на сцене будут выступать музыкальные коллективы, танцевальные ансамбли и другие артисты.
Рождественская ярмарка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Горячие напитки можно будет приобрести до 22:00, а по пятницам и субботам - до 23:00.
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Вильнюс: 22-метровая рождественская композиция и необычная идея оформления
Особое внимание традиционно привлекает Вильнюс, где главная рождественская елка нередко становится настоящей художественной инсталляцией. В этом году литовская столица снова готовит необычное оформление, хотя его окончательный вид пока держат в секрете.
12 ноября власти Вильнюса представили программу рождественских мероприятий 2026 года и раскрыли первые подробности праздничного оформления города. Главную елку зажгут 28 ноября на Кафедральной площади. Начало торжественной церемонии запланировано на 19:00.
Рождественская елка в Вильнюсе (2025)
Тысячи людей собрались на площади у Вильнюсского кафедрального собора, чтобы участвовать в церемонии зажжения рождественской елки.
Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, в этом году на площади установят натуральную ель. Общая высота праздничной композиции вместе с декоративными элементами достигнет 22 метров.
Главной темой оформления станет знаменитая плитка Stebuklas, что в переводе с литовского означает "Чудо". Она находится на Кафедральной площади и появилась там в 1994 году. С плиткой связана популярная городская традиция: считается, что если встать на нее, загадать желание и повернуться вокруг своей оси, оно может исполниться.
Автор плитки - литовский художник Гитенис Умбрасас. Как рассказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне, городские власти заранее связались с художником, и он поддержал идею использовать его работу в рождественском оформлении.
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Символика плитки будет включена непосредственно в композицию главной елки. По словам директора Вильнюсского культурного центра Паулюса Юргутиса, праздничное оформление займет почти 34 квадратных метра. Однако подробностей о том, как именно будет выглядеть готовая конструкция, организаторы пока не раскрывают.
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Интересна и стоимость проекта. Как ранее сообщал LRT со ссылкой на муниципалитет, контракт на оформление рождественской композиции на Кафедральной площади составляет около 119 800 евро. Подрядчиком стала компания Lumidėja, выигравшая открытый конкурс. В эту сумму входят не только украшения, но и установка конструкции, освещение, обслуживание и последующий демонтаж.
Праздничное оформление распространится далеко за пределы Кафедральной площади. В городе планируется установить 55 объемных декоративных конструкций, разместить более 10,5 километра гирлянд и украсить 650 опор уличного освещения. Праздничные элементы появятся во всех 21 районах Вильнюса. Кроме того, украсят пять мостов и путепроводов, а также три транспортных кольца.
По словам представителей самоуправления, новые городские украшения планируется использовать на протяжении трех лет.
Что еще подготовил Вильнюс к Рождеству?
В день зажжения елки, 28 ноября, на Кафедральной площади откроется рождественский городок с 50 торговыми домиками. Он будет работать до 27 декабря. Посетители смогут приобрести подарки, изделия ремесленников и праздничные угощения.
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В этот же день начнут работать рождественская карусель и праздничный поезд, который будет курсировать по Старому городу. Поезд продолжит работу до 3 января, а карусель - до 6 января 2027 года.
На следующий день, 29 ноября, на Ратушной площади откроется ледовый каток площадью около 900 квадратных метров. По словам организаторов, его форма будет напоминать волну. Стоимость посещения составит 8 евро для взрослых и 6 евро для детей, при этом ежедневно будут проводить два бесплатных сеанса. Каток планируют оставить открытым до 25 января 2027 года.
Еще одной особенностью праздничной программы станет необычный рождественский марафон, который стартует 12 декабря. В отличие от привычных спортивных соревнований, здесь участников будут призывать не бежать, а гулять по украшенному городу.
Организаторы подготовят четыре маршрута протяженностью от трех до 42 километров. При этом проходить всю дистанцию за один день необязательно: прогулку можно будет продолжить в другой день. Мероприятие продлится до 3 января.
Главная рождественская елка Вильнюса останется на Кафедральной площади до 6 января 2027 года.