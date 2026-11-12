Европарламент поддержал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой по делу об украинских детях

По данным, приведенным Европарламентом, к сентябрю 2026 года был подтвержден как минимум 20 651 случай депортации или принудительного перемещения украинских детей. Еще около 1,6 миллиона детей оставались на оккупированных Россией территориях Украины. К 28 октября 2026 года удалось вернуть 2752 украинских ребенка. В это число входят как дети, которых депортировали или принудительно вывезли, так и те, кого удалось спасти с оккупированных территорий.