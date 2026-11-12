Европарламент поддержал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой по делу об украинских детях
Европарламент потребовал от России немедленно вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. В резолюции, принятой 12 ноября 2026 года, депутаты также призвали привлечь к ответственности всех, кто причастен к депортациям.
Это не предмет торга
По данным, приведенным Европарламентом, к сентябрю 2026 года был подтвержден как минимум 20 651 случай депортации или принудительного перемещения украинских детей. Еще около 1,6 миллиона детей оставались на оккупированных Россией территориях Украины. К 28 октября 2026 года удалось вернуть 2752 украинских ребенка. В это число входят как дети, которых депортировали или принудительно вывезли, так и те, кого удалось спасти с оккупированных территорий.
В четверг за резолюцию проголосовали 536 депутатов, восемь выступили против, 37 воздержались. Европарламент решительно осудил систематическую депортацию и принудительное перемещение украинских детей Россией, их незаконное усыновление, принудительную русификацию, идеологическую обработку и милитаризацию. Депутаты потребовали немедленно прекратить эти действия и напомнили, что Россия несет полную ответственность за соблюдение прав детей, находящихся под ее контролем.
Депутаты призвали Россию обеспечить безопасное возвращение всех депортированных и принудительно перемещенных детей на подконтрольную Украине территорию. Они подчеркнули, что международное право обязывает Россию вернуть детей. Их судьба не может быть предметом торга или зависеть от территориальных уступок, обмена заключенными либо других политических договоренностей.
Возвращение детей должно стать частью мирного соглашения
Депутаты считают безопасное и безусловное возвращение детей неотложной гуманитарной задачей. Этот вопрос занимает центральное место и в международных усилиях по привлечению к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией во время войны. По мнению депутатов, возвращение детей должно стать приоритетом всех дипломатических инициатив и переговоров о мирном соглашении. Прочный мир невозможен, если права этих детей будут проигнорированы, а виновные в их нарушении избегут ответственности.
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Европарламент призвал страны ЕС теснее сотрудничать с Украиной, международными партнерами и организациями, чтобы быстрее устанавливать личности пропавших и депортированных детей, документировать каждый случай, выяснять, где находятся дети, и возвращать их домой. Депутаты также призвали расширить действующие санкции ЕС в отношении должностных лиц и организаций, чья ответственность за депортацию детей установлена.
Европарламент поддержал Международный уголовный суд
Европарламент вновь выразил полную поддержку Международному уголовному суду и подчеркнул, что суд должен иметь возможность беспрепятственно вести свою работу. Депутаты также поддержали выданные судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По мнению депутатов, к ответственности следует привлечь всех причастных – от высшего руководства России до непосредственных исполнителей и их пособников. Европарламент также поддержал тесное сотрудничество Европола, Евроюста и других организаций с украинским омбудсменом, чтобы собирать сведения о незаконно перемещенных детях и устанавливать их местонахождение.