Школьница спасла мужчину в магазине, медики - женщину на вокзале: в Латвии наградили тех, кто не прошел мимо

За профессионализм наградили врача Инну Гаврилову. Во время вызова она оказала помощь мужчине, получившему опасные для жизни ранения в результате взрыва гранаты. У пострадавшего были тяжелые повреждения лица и челюсти, а также массивное кровотечение. Врач обеспечила проходимость дыхательных путей, стабилизировала состояние пациента и подготовила его к транспортировке в больницу. Благодаря ее действиям мужчине удалось сохранить жизнь.