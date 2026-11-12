Школьница спасла мужчину в магазине, медики - женщину на вокзале: в Латвии наградили тех, кто не прошел мимо
Более 70 человек получили награды латвийской Службы неотложной медицинской помощи за спасенные жизни и самоотверженность. Среди них - медики, которые проводили реанимацию вне работы, школьница, спасшая мужчину в магазине, и военнослужащие, первыми пришедшие на помощь пострадавшим в тяжелой аварии.
Одним из награжденных стал старший водитель оперативного медицинского транспорта Игорь Утенков. В свободное от работы время на Рижском Центральном вокзале он заметил, что на платформе пытаются реанимировать женщину. Утенков подключился к спасению и продолжал реанимационные мероприятия до прибытия коллег.
За самоотверженность также отмечены медики бригады NMPD Кинтия Венсковича и Снежана Романова. Во время, свободное от дежурства, они заметили на обочине дороги в автомобиле мужчину без сознания. Женщины оказали ему помощь и успешно провели реанимацию.
Еще один случай спасения жизни произошел во время тяжелой дорожной аварии. Медицинский работник NMPD, гражданка Украины Евгения Гуриева помогла спасти полуторагодовалого ребенка, получившего тяжелую травму.
За профессионализм наградили врача Инну Гаврилову. Во время вызова она оказала помощь мужчине, получившему опасные для жизни ранения в результате взрыва гранаты. У пострадавшего были тяжелые повреждения лица и челюсти, а также массивное кровотечение. Врач обеспечила проходимость дыхательных путей, стабилизировала состояние пациента и подготовила его к транспортировке в больницу. Благодаря ее действиям мужчине удалось сохранить жизнь.
Служба отметила и других сотрудников, которые успешно реанимировали пациентов, помогали людям с тяжелыми травмами и обучали коллег. Награды также вручались за внедрение технологических решений, совершенствование рабочих процессов, укрепление гражданско-военного сотрудничества и обеспечение готовности службы к чрезвычайным ситуациям.
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Помощь Украине и подготовка к массовым катастрофам
Среди награжденных оказались и два зарубежных партнера, внесших вклад в развитие латвийской системы медицины катастроф и укрепление готовности страны к чрезвычайным ситуациям.
Отставной подполковник украинской армии, врач Сергей Шакун организовывал обучение сотрудников NMPD в прифронтовых районах Украины. Латвийские специалисты осваивали там эвакуацию пострадавших и организацию медицинской помощи во время массированных воздушных атак.
Британский эксперт Джастин Берк-Джонс получил награду за вклад в развитие в Латвии системы обучения медицинскому управлению массовыми происшествиями Major Incident Medical Management and Support (MIMMS). С 2018 года он руководил учениями национального уровня и способствовал созданию в Латвии самостоятельного учебного центра MIMMS. В NMPD отмечают, что эта работа помогла укрепить готовность гражданского и военного секторов совместно реагировать на крупные чрезвычайные происшествия.
Школьница спасла мужчину в магазине, военнослужащие помогли пострадавшим в аварии
Среди награжденных за оказание первой помощи оказалась и школьница. Летом, в свой третий рабочий день в магазине в Гулбене, она столкнулась с чрезвычайной ситуацией: мужчина потерял сознание. Девушка последовала инструкциям диспетчера службы 113 и начала делать ему непрямой массаж сердца. Ее действия помогли спасти мужчине жизнь.
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Еще девять военнослужащих 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе получили награды за самоотверженность после тяжелой аварии на автодороге Тинужи - Кокнесе. Они стали очевидцами происшествия, вызвали экстренные службы, оказали пострадавшим первую помощь и позаботились о безопасности на месте аварии.
В NMPD подчеркнули, что награды стали признанием не только работы медицинских специалистов, но и поступков обычных людей, которые в решающий момент не растерялись и пришли на помощь другим.