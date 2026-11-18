Единственную фотографию дня рождения Латвии почти 50 лет скрывали от посторонних глаз
18 ноября 1918 года, когда была провозглашена независимость Латвии, произошло событие, от которого до наших дней дошел лишь один известный фотоснимок. Однако история самой фотографии оказалась не менее удивительной: во время советской оккупации ее долгие годы прятали от посторонних глаз, а обстоятельства появления единственного кадра до сих пор вызывают вопросы.
Один снимок на всю историю
18 ноября 1918 года во Втором Рижском городском театре, где сегодня находится Латвийский национальный театр, состоялось торжественное заседание, на котором была провозглашена независимость Латвийской Республики. Заседание началось в 16:30, немного позже запланированного времени. После объявления о создании независимого государства выступил первый премьер-министр Латвии Карлис Улманис, а собравшиеся исполнили гимн "Боже, благослови Латвию".
Среди присутствовавших находился фотограф Вилис Ридзениекс. Именно ему удалось сделать единственный известный снимок исторической церемонии. На фотографии запечатлены 38 представителей, провозгласивших независимость Латвии, и певцы оперного хора. Среди участников события можно увидеть Карлиса Улманиса, Густава Земгалса, Маргерса Скуениекса, Яниса Акуратерса и других людей, стоявших у истоков латвийского государства. Но почему от столь важного события сохранился только один кадр?
Вспышка, из-за которой началась паника
В Национальной библиотеке Латвии сохранились сведения об интервью, которое Вилис Ридзениекс дал журналу "Для Вас" в мае 1935 года. В нем фотограф рассказал о необычных обстоятельствах появления исторического снимка.
По его словам, получить разрешение на фотосъемку торжественной церемонии было непросто. В итоге Ридзениексу удалось попасть в театр с фотоаппаратом, после чего он расположился на балконе, оставаясь незамеченным для большинства присутствующих.
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В те годы фотографы использовали для освещения магниевый порошок, который при воспламенении создавал яркую вспышку. По воспоминаниям Ридзениекса, он взял слишком много порошка - целых 100 граммов. Вспышка получилась настолько сильной, что находившиеся в зале люди решили, будто произошел взрыв.
Как рассказывал фотограф, в зале началась паника. Он поспешил передать пластинку с негативом своему помощнику, а сам остался объясняться с охраной и пожарными. Других снимков сделать уже не удалось.
Именно так Ридзениекс объяснял, почему фотография осталась единственной. Впрочем, Рижский музей истории и мореходства отмечает, что все обстоятельства появления исторического кадра до конца не установлены. Существуют разные версии, а сам снимок остается единственным известным фотографическим свидетельством церемонии провозглашения независимости Латвии.
Фотографию пришлось скрывать почти полвека
В начале 1920-х годов Ридзениекс изготовил с оригинального негатива большую фотографию размером 119 на 158 сантиметров. Первоначально черно-белый снимок он частично раскрасил вручную, выделив главных участников исторического события и красно-бело-красный флаг Латвии.
Многие годы фотография украшала витрину его ателье Klio на улице Вальню в Риге. Однако после советской оккупации Латвии ситуация изменилась. Изображение провозглашения независимого государства стало опасно хранить на виду.
Семья фотографа решила спрятать историческую реликвию. Как сообщалось в публикации Latvijas Vēstnesis в 1999 году со ссылкой на специалиста Рижского музея истории и мореходства, фотографию заклеили бумагой с помощью клейстера. Сначала она хранилась у художника на улице Калею, а позднее ее неоднократно перевозили в другие места. Предположительно, какое-то время снимок находился за пределами Риги, но точное место родственники фотографа не раскрывали.
Сам Ридзениекс умер в 1962 году, так и не дожив до восстановления независимости Латвии. Однако его историческая работа сохранилась.
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Возвращение спустя 49 лет
Только в 1989 году, во время третьей Атмоды, фотографию вновь представили широкой публике на выставке Latvijas laiks. Важную роль в ее возвращении сыграл фотограф Гунар Янайтис.
Вдова Ридзениекса Ольга передала уникальный снимок и его стеклянный негатив на хранение Рижскому музею истории и мореходства. С тех пор фотография стала одной из важнейших исторических реликвий музея.
Оригинал требует особых условий хранения, поэтому большую часть года он находится в музейном фонде. Публике его показывают лишь в период празднования годовщины провозглашения независимости Латвии.
Где можно увидеть историческую фотографию 18 ноября
В этом году Рижский музей истории и мореходства снова предоставил посетителям возможность увидеть подлинную фотографию Вилиса Ридзениекса. Она выставлена в рамках праздничной программы с 11 по 18 ноября.
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Сегодня, 18 ноября, музей на улице Паласта, 4, открыт с 10:00 до 17:00. В 13:00 состоится получасовая тематическая экскурсия "Мгновение длиною в вечность", во время которой посетителям расскажут об обстоятельствах создания фотографии, изображенных на ней исторических личностях и судьбе уникального снимка.
Для участия необходимо приобрести входной билет в музей, предварительная запись не требуется.