Семья фотографа решила спрятать историческую реликвию. Как сообщалось в публикации Latvijas Vēstnesis в 1999 году со ссылкой на специалиста Рижского музея истории и мореходства, фотографию заклеили бумагой с помощью клейстера. Сначала она хранилась у художника на улице Калею, а позднее ее неоднократно перевозили в другие места. Предположительно, какое-то время снимок находился за пределами Риги, но точное место родственники фотографа не раскрывали.