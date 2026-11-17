В городе пройдут и другие концерты. В 15:00 праздничная программа начнется во дворце культуры Ziemeļblāzma, в 16:00 - в культурном центре Imanta и во дворце культуры VEF. В Рижском латышском обществе в это же время выступят 16 мужских хоров со всей Латвии. Для посещения ряда концертов необходимы бесплатные пригласительные билеты.