Все, что нужно знать о праздновании 18 ноября в Риге - программа, транспорт и ограничения
Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В Риге подготовили насыщенную праздничную программу, причем некоторые события обещают стать особенно зрелищными. Рассказываем, что ждет жителей и гостей столицы, куда стоит отправиться и какие ограничения нужно учитывать.
Военный парад с танками и истребителями
Одним из главных событий дня станет военный парад на набережной 11 Ноября, который начнется в 13:30 и продлится примерно до 14:45. В нем примут участие Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии, подразделения союзников по НАТО, пограничники, полицейские, спасатели и другие службы.
Парад примут президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий НВС генерал-лейтенант Каспар Пуданс. Зрители увидят танки Leopard и Ariete, бронемашины, самоходные гаубицы и другую военную технику. Впервые публике представят 155-миллиметровую артиллерийскую систему Morana. Особенностью парада станет участие 50 итальянских берсальеров, известных своим необычно быстрым строевым шагом.
Если позволит погода, над Ригой пролетят латвийские и союзные военные вертолеты, самолет airBaltic в цветах латвийского флага и истребители НАТО, в том числе два бельгийских. В честь годовщины независимости с дамбы АБ прозвучит 21 артиллерийский залп.
После парада пешие подразделения продолжат движение по улицам Калькю, Бривибас и Бруниниеку до улицы Сканстес. Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть по Латвийскому телевидению и послушать по Латвийскому радио.
Военные корабли и бесплатные мероприятия
С 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту будет открыта выставка военной техники. Посетители смогут увидеть пять кораблей Морских сил Латвии и литовский военный корабль Skalvis. Также представят подводных роботов для поиска мин, водолазное оборудование, бронетехнику и оснащение различных военных подразделений.
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Еще одна бесплатная программа пройдет с 10:00 до 17:00 в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке. Посетителям расскажут об истории создания латвийского государства. В 10:30 у памятника Свободы состоится торжественная церемония возложения цветов.
Концерты, факельное шествие и световое шоу
Главная праздничная программа вечером развернется на площади Свободы. В 18:00 выступит фольклорный коллектив Vilkači, а в 19:00 начнется концерт Brīvības ainavas с участием Айи Андреевой, Аснате Ранцане и других исполнителей.
В 20:00 запланированы праздничное обращение президента Эдгара Ринкевича и исполнение государственного гимна, а уже в 20:10 начнется световое представление Dižkoku balsis. Его будут повторять несколько раз в час до 23:00
В городе пройдут и другие концерты. В 15:00 праздничная программа начнется во дворце культуры Ziemeļblāzma, в 16:00 - в культурном центре Imanta и во дворце культуры VEF. В Рижском латышском обществе в это же время выступят 16 мужских хоров со всей Латвии. Для посещения ряда концертов необходимы бесплатные пригласительные билеты.
С 18:00 до 19:45 в центре пройдет факельное шествие от памятника Карлису Улманису по бульвару Райня, улице Кришьяня Барона, бульварам Аспазияс и Зигфрида Аннас Мейеровица, далее по улице Кришьяня Валдемара.
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Кроме того, сегодня завершается фестиваль света Staro Rīga. С 17:00 до 23:00 световые инсталляции можно будет увидеть на обоих берегах Даугавы, в Старой Риге, парке Кронвалда, на Домской площади, Эспланаде и в других местах столицы.
Где сегодня перекрыто движение
Из-за праздничных мероприятий в центре Риги действуют масштабные ограничения движения. Набережная 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас закрыта для автомобилей до 18:00. Также перекрыты отдельные участки улиц Экспорта и Калькю.
С 13:00 до полуночи движение транспорта будет закрыто на территории Старой Риги, за исключением автомобилей со специальными разрешениями. Во время парада с 13:30 до 15:00 при необходимости могут перекрыть Каменный мост, часть бульвара Узварас и улицу 13 Января. Ограничения также затронут набережную Генераля Радзиня и отдельные участки улицы Краста.
Вечером с 18:00 до полуночи движение будет закрыто на участках бульваров Аспазияс и Зигфрида Аннас Мейеровица. Дополнительные кратковременные ограничения возможны по маршрутам праздничных шествий.
В нескольких местах центра также запрещены остановка и стоянка автомобилей. Водителям рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать возможные пробки.
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Общественный транспорт сегодня бесплатный
18 ноября проезд в рижских автобусах, трамваях и троллейбусах бесплатный. При этом из-за перекрытий отдельные маршруты изменены. В частности, ограничения затронут автобусы №12, 22 и 34.
Во время вечернего факельного шествия транспорт, обычно следующий по бульвару Райня, будет перенаправлен по улицам Элизабетес и Сатеклес.
Чтобы жители могли добраться домой после праздничных мероприятий, вечером предусмотрены дополнительные рейсы на нескольких маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов. Актуальные изменения в расписании и маршрутах можно проверить на сайте Rīgas satiksme.