Путин умирает, Россия вторгается в Эстонию: аналитики описали возможное начало войны с НАТО
Россия вторгается в Эстонию, НАТО задействует пятую статью, а конфликт перерастает в большую войну в Европе. Аналитики описали один из возможных сценариев развития событий к 2030 году - с гибелью Владимира Путина, борьбой за власть в Кремле и попыткой Москвы расколоть альянс.
Аналитический центр RAND Europe опубликовал доклад, в котором рассматривается один из возможных сценариев военного конфликта между Россией и НАТО в 2030 году. Согласно этой модели, российское вторжение на территорию альянса может начаться с эстонского города Нарва, а затем перерасти в масштабную войну в Европе.
Авторы подчеркивают: речь идет не о прогнозе и не о предсказании будущего. Это гипотетический сценарий, созданный для анализа возможных угроз, политических решений и военных рисков.
Смерть Путина и борьба за власть в Кремле
Согласно разработанному аналитиками сценарию, в январе 2027 года президент России Владимир Путин умирает естественной смертью в возрасте 74 лет, не оставив выбранного преемника. В Кремле начинается борьба за власть. В результате в марте новым президентом России становится бывший генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Новый глава государства соглашается на прекращение огня в Украине в обмен на частичное снятие санкций. Однако к июлю 2027 года переговоры о полноценном мирном соглашении заходят в тупик: Россия продолжает претендовать на оккупированные украинские территории.
Война в Украине превращается в замороженный конфликт, а высвободившиеся ресурсы Кремль направляет на восстановление российской армии.
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Москва готовит военную операцию в странах Балтии
К январю 2028 года новый российский президент начинает заменять союзников Путина в государственных структурах на лояльных ему чиновников. Однако на фоне экономического и социального кризиса его позиции остаются неустойчивыми.
Чтобы укрепить собственную власть, президент решает начать гибридную кампанию против стран НАТО.
К 2029 году в Москве разрабатывают план ограниченной военной операции в странах Балтии. Цель Кремля, согласно сценарию RAND Europe, - продемонстрировать неспособность НАТО защитить своих членов и тем самым подорвать доверие к альянсу.
Поводом для вторжения становятся события в эстонской Нарве в мае 2030 года. Российские власти используют подавление протестов русскоязычного населения города как предлог для военного вмешательства.
НАТО задействует пятую статью
К этому времени, согласно модели, военное присутствие США в Европе уже сокращено. Причиной становится серьезный кризис в Южной Америке, который требует внимания и ресурсов Вашингтона.
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Кремль рассчитывает, что НАТО смирится с ограниченным вторжением в Эстонию, чтобы избежать полномасштабного военного столкновения с Россией. Однако этот расчет не оправдывается. НАТО задействует пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне и направляет войска в Эстонию.
Вскоре боевые действия выходят за пределы стран Балтии и перерастают в более масштабный военный конфликт между Россией и НАТО.
Россия сохраняет контроль над Нарвой после нескольких месяцев боев
К ноябрю 2030 года армии европейских стран оказываются ослаблены после нескольких месяцев боевых действий. Однако и России не удается добиться решающего военного успеха. Российский президент сталкивается с растущим внутриполитическим давлением: обещанная быстрая победа в Эстонии так и не состоялась.
В этих условиях Москва объявляет, что цель военной операции - защита русскоязычного населения - достигнута. Западноевропейские страны соглашаются на прекращение огня. Тем не менее российские войска продолжают контролировать Нарву и большую часть уезда Ида-Вирумаа.
Последующие мирные переговоры вновь заходят в тупик, а конфликт превращается в затяжное замороженное военное противостояние.
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RAND Europe: это не предсказание, а предупреждение
Исследователи RAND Europe отдельно подчеркивают, что описанные события не являются прогнозом того, что обязательно произойдет к 2030 году. Смерть Путина, смена власти в Кремле и вторжение России в Эстонию - исключительно гипотетические элементы одного из возможных сценариев.
Цель исследования - проанализировать потенциальные угрозы и оценить, какие политические и военные решения могут потребоваться в условиях кризиса.
При этом аналитики считают, что к 2030 году в Европе могут сложиться реальные предпосылки для войны с противником, обладающим сопоставимым военным потенциалом. Поэтому изучение подобных сценариев важно для планирования обороны НАТО и подготовки к возможным кризисам.