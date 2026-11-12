Путин умирает, Россия вторгается в Эстонию: аналитики описали возможное начало войны с НАТО

Аналитический центр RAND Europe опубликовал доклад, в котором рассматривается один из возможных сценариев военного конфликта между Россией и НАТО в 2030 году. Согласно этой модели, российское вторжение на территорию альянса может начаться с эстонского города Нарва, а затем перерасти в масштабную войну в Европе.