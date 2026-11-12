18 ноября на параде в Риге впервые покажут новую военную технику, а с дамбы АБ прозвучит 21 артиллерийский залп
18 ноября в Риге состоится масштабный военный парад, посвященный 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, сообщают Национальные вооруженные силы.
Когда и где пройдет парад
Военный парад Национальных вооруженных сил (НВС), подразделений союзников и служб, участвующих в обеспечении государственной обороны, начнется 18 ноября в 13:30 на набережной 11 Ноября в Риге.
Командовать парадом будет командующий Морскими силами НВС, морской капитан Гвидо Ляудупс. Принимать парад будут верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий НВС генерал-лейтенант Каспар Пуданс.
Национальные вооруженные силы на параде представят Морские силы, Воздушные силы, Латвийская национальная академия обороны, Штабной батальон, Командование обеспечения, 1-я Рижская, 2-я Видземская, 3-я Латгальская и 4-я Курземская бригады Земессардзе, а также Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил.
Военнослужащие Службы государственной обороны пройдут в составе своих подразделений, представляя новое поколение защитников Латвии.
Сразу за знаменной группой латвийской армии пройдут группы с флагами союзных государств: Албании, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, Испании, Украины и США.
В параде также примут участие подразделение интеграции сил НАТО в Латвии и Балтийский оборонный колледж. Будут представлены знаменные группы Командования учебной подготовки, Школы инструкторов, Пехотной школы, Учебного центра боевого обеспечения, Школы связи и Учебного центра Морских сил.
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Среди участников также будут подразделения Государственной погранохраны, Колледжа Государственной полиции, Налоговой и таможенной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения и Службы неотложной медицинской помощи.
В параде примут участие учащиеся профессиональной средней школы полковника Оскара Калпакса. Впервые по набережной пройдут и представители профессиональной средней школы генерала Петериса Радзиньша. Кроме того, в шествии будут участвовать знаменная группа Центра Яунсардзе и подразделения из всех регионов Латвии.
Вооруженные силы союзников представит возглавляемая Канадой многонациональная бригада НАТО в Латвии, входящая в состав многонациональной дивизии НАТО Север.
Музыкальное сопровождение обеспечат оркестр Морских сил НВС, оркестр Земессардзе совместно с оркестром Воздушных сил США, а также Штабной оркестр.
Колонну пеших подразделений завершат 50 итальянских берсальеров - военнослужащих, известных своими военными традициями и характерным быстрым строевым шагом.
После прохождения по набережной пешие подразделения в сопровождении военных оркестров продолжат движение по улице Калькю, улице Бривибас и улице Бруниниеку до улицы Сканстес.
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Что можно будет увидеть в небе над Ригой
Если позволят погодные условия, парад дополнит пролет латвийской и союзной военной авиации.
Над набережной 11 Ноября планируется появление вертолетов UH-60 Black Hawk Воздушных сил Латвии, вертолетов Agusta AW109 и AW119 Государственной погранохраны, американских UH-60, а также вертолетов CH-146 Griffon Вооруженных сил Канады.
В воздушной части парада также примут участие военные самолеты Латвии и союзных государств. Кроме того, над Ригой должен пролететь самолет национальной авиакомпании airBaltic Airbus A220-300 в специальной окраске с изображением латвийского флага.
Завершат воздушный парад истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, в том числе два истребителя Воздушных сил Бельгии.
Танки и бронемашины союзников
Значительная часть парада будет посвящена демонстрации военной техники Латвии и союзных государств. Во главе колонны пройдет датский бронетранспортер Piranha, в котором будет находиться командующий многонациональной дивизией НАТО Север генерал-майор Ульрих Эссеманн-Бек.
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Затем зрители увидят колонну военной техники возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии.
В ее составе будут представлены:
- канадские боевые машины пехоты LAV 6;
- словенские тактические автомобили Iveco;
- албанский бронированный тактический автомобиль Lince;
- словацкий бронеавтомобиль Aligator;
- итальянские колесные бронемашины Centauro и танк Ariete;
- испанские танки Leopard и боевая машина пехоты Pizarro;
- польские танки Leopard;
- датская боевая машина пехоты CV90 и танк Leopard 2A7.
Новую артиллерийскую систему покажут впервые
Зрители также смогут увидеть боевые машины пехоты Hunter (Mednieks) Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, созданные на базе гусеничной платформы ASCOD.
Эти машины были существенно модернизированы с учетом требований современных механизированных подразделений. Они обладают высокой огневой мощью, модульной защитой и совместимы с техникой Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО.
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На параде также представят гусеничные боевые разведывательные бронемашины Scimitar (Zobens) и Spartan (Pērkons), бронетранспортеры Patria 6x6 и самоходные гаубицы M109, предназначенные для огневой поддержки во время боевых операций.
Впервые на параде покажут 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana. Трехсторонний договор о ее приобретении Министерство обороны Латвии, правительство Словакии и чешская оборонная компания TATRA DEFENCE SYSTEMS подписали в сентябре этого года.
Ожидается, что в ближайшее время эти системы пополнят артиллерийские подразделения Национальных вооруженных сил Латвии.
Кроме того, на параде будут представлены различные транспортные средства боевого обеспечения, беспилотные летательные аппараты и противотанковые комплексы большой дальности.
Какую технику покажут полиция, пограничники и спасатели
В параде примут участие не только военные подразделения, но и государственные службы, которые продемонстрируют технику, используемую в повседневной работе.
Государственная погранохрана представит внедорожники Toyota Hilux со снегоходами Lynx Ranger 600ACE, оперативные автомобили Renault Trafic, а также квадроциклы Polaris Ranger XP 1000 и Polaris MV850, обеспечивающие мобильность пограничников.
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Государственная полиция покажет мотоциклы BMW R1250 и оперативные автомобили Škoda Superb, оснащенные камерами кругового обзора, системами автоматического распознавания номерных знаков и приборами контроля скорости. Также в колонне будут автомобили Volkswagen Transporter и Crafter, немаркированный Ford Ranger и водомет Iveco Guardian.
Рижская муниципальная полиция представит собственную оперативную и специализированную технику, включая квадроциклы CFMoto CForce 1000, автомобили Škoda Kodiaq, Toyota RAV4 и пикапы Toyota Hilux.
Кроме того, зрители увидят спасательные плавсредства SEA-DOO Fish Pro 170 и Grand G580, которые используются для патрулирования и проведения спасательных операций на водоемах столицы.
Налоговая и таможенная полиция примет участие с оперативными автомобилями Citroen Spacetourer, а Управление мест заключения представит автомобили Renault Master.
Государственная пожарно-спасательная служба покажет оперативные внедорожники Toyota Hilux повышенной проходимости, автоцистерны Scania, химико-спасательные автомобили Renault 6x6 и спасательные лодки.
Служба неотложной медицинской помощи представит автомобили Volkswagen Transporter и Volkswagen Crafter, которые ежедневно используются для оказания экстренной помощи по всей Латвии.
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В честь годовщины провозглашения независимости Латвии военнослужащие 17-го батальона боевой поддержки Земессардзе произведут с дамбы АБ праздничный салют из 21 залпа.
В Рижском пассажирском порту покажут военные корабли
18 ноября с 11:00 до 16:00 на территории Рижского пассажирского порта будет открыта выставка военной техники и оборудования. Посетители смогут осмотреть пять кораблей Морских сил Латвии, а также корабль Морских сил Литвы Skalvis.
Военнослужащие Морских сил продемонстрируют специализированное оборудование, в том числе подводных роботов, которые используются для поиска и обезвреживания морских мин, снаряжение и оборудование водолазов, а также учебные образцы мин, по внешнему виду и конструкции соответствующие настоящим морским минам.
На выставке также будет представлена военная техника и оборудование других подразделений Национальных вооруженных сил и служб, участвующих в обеспечении государственной обороны.
Где смотреть парад и когда пройдет репетиция
Военный парад, посвященный 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, будут транслировать в прямом эфире Латвийское телевидение и Латвийское радио. Генеральная репетиция состоится 17 ноября в 18:00 на набережной 11 Ноября.