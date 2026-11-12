18 ноября на параде в Риге впервые покажут новую военную технику, а с дамбы АБ прозвучит 21 артиллерийский залп

В параде примут участие учащиеся профессиональной средней школы полковника Оскара Калпакса. Впервые по набережной пройдут и представители профессиональной средней школы генерала Петериса Радзиньша. Кроме того, в шествии будут участвовать знаменная группа Центра Яунсардзе и подразделения из всех регионов Латвии.