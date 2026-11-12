В Латвии людям старше 50 лет хотят облегчить трудоустройство: что предлагает изменить Федерация пенсионеров

Удастся ли привлечь к работе еще около 11 000 человек в возрасте от 65 до 74 лет, будет зависеть от того, сколько подходящих рабочих мест смогут предложить работодатели и сколько пенсионеров смогут совмещать работу с состоянием здоровья, повседневными делами и семейными обязанностями, отмечает LPF. Чтобы оценить реалистичность этой цели, организация хочет знать, какие рабочие места могут быть доступны в разных регионах и отраслях и с какой нагрузкой.