В Латвии людям старше 50 лет хотят облегчить трудоустройство: что предлагает изменить Федерация пенсионеров
Латвийская федерация пенсионеров (LPF) предлагает с 2027 года ввести льготы по налогам на рабочую силу для работодателей, которые нанимают людей старше 50 лет, в том числе получателей пенсии по возрасту, на половину или четверть ставки.
Как сообщила агентству LETA представитель федерации Лиесма Калве, в четверг организация направила письмо министру финансов Марису Кучинскису с просьбой оценить это предложение и его влияние на государственный бюджет при подготовке бюджета на 2027 год.
LPF предлагает рассмотреть модель, при которой налоговые платежи работодателя за сотрудника, работающего на половину ставки, составляли бы половину суммы, предусмотренной для полной ставки, а за четверть ставки - четверть. Подоходный налог с населения, уплачиваемый работником, федерация также предлагает рассчитывать пропорционально согласованной нагрузке.
Организация поддерживает инициативу премьер-министра Андриса Кулбергса по развитию "серебряной экономики" и повышению занятости пенсионеров.
Половина пенсионеров хочет работать
Удастся ли привлечь к работе еще около 11 000 человек в возрасте от 65 до 74 лет, будет зависеть от того, сколько подходящих рабочих мест смогут предложить работодатели и сколько пенсионеров смогут совмещать работу с состоянием здоровья, повседневными делами и семейными обязанностями, отмечает LPF. Чтобы оценить реалистичность этой цели, организация хочет знать, какие рабочие места могут быть доступны в разных регионах и отраслях и с какой нагрузкой.
LPF ссылается на опрос, проведенный в 2025 году исследовательницей Латвийского университета Лилитой Сеймушкане и исследовательским центром SKDS. В нем 51% респондентов в возрасте от 65 до 75 лет заявили, что охотно работали бы за зарплату. Этот показатель включает и тех, кто уже работает. Среди опрошенных этой возрастной группы, которые работали или работали после выхода на пенсию, 64% назвали главным мотивом материальные соображения, 47% - интересную и приятную работу, а 39% - возможность общаться с людьми.
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В ходе опроса 63% респондентов старше 65 лет оценили возможности найти работу на неполный день, временную или сезонную работу по месту жительства как скорее ограниченные или очень ограниченные. Еще 9% опрошенных пенсионеров сообщили, что сталкивались с несправедливым или оскорбительным отношением со стороны потенциальных работодателей из-за возраста. Среди наиболее частых причин прекращения работы были проблемы со здоровьем и трудности с переносимостью рабочей нагрузки.
Надо найти подходящий график
Снижение социальных взносов могло бы побудить работодателей предлагать работу пенсионерам. В свою очередь, выбор самих пенсионеров будет зависеть от размера оплаты, соответствующего нагрузке подоходного налога с населения, рабочего графика и условий труда. За равный труд следует платить одинаково с учетом согласованной нагрузки, обязанностей и квалификации.
По мнению LPF, гибкая занятость предполагает возможность договориться о работе на половину или четверть ставки либо несколько дней в неделю, заранее знать свой график и при необходимости адаптировать рабочее место и обязанности с учетом состояния здоровья. Для части пенсионеров подходящей могла бы стать работа, позволяющая передавать профессиональный опыт молодым коллегам, например обучать новых сотрудников.
Представители организации в регионах также рассказывали о случаях, когда сезонная работа доступна, но договоренности о ней заключаются устно, а сама работа остается незадекларированной. В таком случае социальные взносы не уплачиваются, а значит, они не могут увеличить пенсию при ее перерасчете, отмечает федерация.
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LPF поясняет, что доплата до минимального размера социальных взносов может сделать работу на неполный день дороже для людей предпенсионного возраста, на которых не распространяются предусмотренные законом исключения. Для достигших пенсионного возраста и получателей пенсии по возрасту такая доплата уже сейчас не применяется. Федерация считает, что дополнительные льготы, привязанные к рабочей нагрузке, и упрощенное оформление краткосрочной занятости могли бы способствовать заключению письменных трудовых договоров и декларированию зарплат.
В письме федерация просит Министерство финансов совместно с Министерством благосостояния и Министерством здравоохранения оценить влияние предложений на бюджет 2027 года и обсудить их реализацию с представителями LPF.
Дополнительные деньги для оплаты медицинских услуг
Второе предложение LPF, адресованное Кучинскису, касается поправок к Закону о финансировании здравоохранения. Федерация предлагает предусмотреть, что доходы от одного процентного пункта ставки социальных взносов можно использовать исключительно для оплаты конкретных медицинских услуг. LPF хочет, чтобы Министерство здравоохранения совместно с крупнейшими пенсионерскими организациями определило, какие услуги для пожилых людей следует оплачивать из этих средств, а также ежегодно публиковало информацию о том, какие услуги были профинансированы и на какую сумму.
LPF утверждает, что Министерство здравоохранения ежегодно использует эти средства для покрытия административных расходов, в том числе выплаты зарплат сотрудникам. В сентябрьском номере газеты Latvijas Pensionārs федерация отмечала, что закон не предусматривает отдельного перечня медицинских услуг для пенсионеров, финансируемых за счет этого процентного пункта. Организация потребовала разъяснить, какие услуги были оплачены из этих средств, для скольких человек и в каком объеме.
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Федерация также напоминает, что базовую ставку социальных взносов увеличили на один процентный пункт с 1 января 2018 года, предусмотрев направление этих поступлений на финансирование медицинских услуг.
Согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), обобщенным LPF, в период с 2018 по 2025 год поступления от этого процентного пункта составили около 972 млн евро. На текущий год прогнозируется 173 млн евро. Федерация подсчитала, что за счет такого годового финансирования каждому из примерно 440 000 получателей пенсии по возрасту можно было бы обеспечить не менее 300 евро в год на оплату медицинских услуг. LPF просит оценить эту сумму с учетом услуг, которые уже финансируются из этих средств.
У Кулбергса есть план
Как сообщалось, Кулбергс намерен к 2030 году увеличить число занятых до 909 000 человек - на 26 000 больше, чем в 2025 году. По расчетам премьер-министра, достижение этой цели позволит ежегодно получать в виде налогов примерно на 290 млн евро больше. План Кулбергса предусматривает экономию 2,875 млрд евро в государственном бюджете в течение следующих четырех лет.
Чтобы стимулировать работодателей нанимать пенсионеров, Кулбергс предложил снизить социальные взносы работодателей за таких сотрудников и предоставить им возможность работать по гибкому графику. Премьер-министр также намерен повысить занятость среди молодых людей, которые не работают и не учатся, предложив им пониженную ставку подоходного налога с населения в первые три года работы.