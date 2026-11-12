В Риге ожидаются масштабные ограничения движения в праздничные дни
В связи с празднованием 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге ожидаются масштабные ограничения движения, сообщает Рижская дума.
С 15:00 17 ноября до 18:00 18 ноября движение транспорта будет закрыто:
- на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас;
- на улице Экспорта, на участке от улицы Элизабетес до набережной 11 Ноября, при этом будет обеспечен подъезд к Рижскому пассажирскому порту;
- на улице Калькю, на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
В указанный период на улице Пилс, на участке от Полю гате до Домской площади, а также на Домской площади, на участке от улицы Пилс до улицы Екаба, будет организовано двустороннее движение.
С 13:00 17 ноября до полуночи 18 ноября движение также будет закрыто на улицах Полю гате и Бискапа гате, на участке от набережной 11 Ноября до параллельной ей улицы.
18 ноября с 13:00 до полуночи движение транспорта будет закрыто на территории Старой Риги. Исключение составят транспортные средства, имеющие специальные разрешения на въезд.
Ограничения движения во время военного парада
Во вторник, 17 ноября, в 18:00 на набережной 11 Ноября состоится генеральная репетиция военного парада Национальных вооруженных сил (НВС), а 18 ноября в 13:30 пройдет сам парад.
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В связи с генеральной репетицией 17 ноября с 18:00 до ее окончания, а также 18 ноября с 13:30 до 15:00 при необходимости движение транспорта будет перекрыто:
- на Каменном мосту;
- на бульваре Узварас, на участке от улицы Валгума до Каменного моста;
- на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста;
- на улице 13 Января, на участке от бульвара Райня до набережной 11 Ноября.
Кроме того, 17 ноября с 18:00 до 23:00 при необходимости движение будет закрыто на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до набережной Генераля Радзиня, а также на набережной Генераля Радзиня, на участке от набережной 11 Ноября до улицы Карля Миленбаха.
18 ноября с 10:00 до 18:00 движение будет закрыто на набережной Генераля Радзиня в направлении улицы Краста и от улицы Карля Миленбаха в направлении набережной 11 Ноября. Ограничения также затронут улицу Краста на участке и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в сторону Южного моста, а также съезды с Островного моста в направлении от центра города на улицу Краста.
Во время военного парада с 13:30 до 15:00 подразделения НВС пройдут от набережной 11 Ноября по улице Калькю, мимо памятника Свободы, далее по бульвару Бривибас, улице Бривибас и улице Бруниниеку до улицы Сканстес. При необходимости движение будет ограничено или перекрыто и на улицах, пересекающих маршрут шествия.
18 ноября с 7:00 до окончания военного парада на дамбе АБ будет закрыто движение транспорта и пешеходов.
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Ограничения движения во время шествия студентов
В среду, 18 ноября, с 7:30 до 11:00 в связи с шествием, организованным Президиумом конвента латвийских студенческих корпораций, от Латвийского университета до Братского кладбища возможны кратковременные ограничения движения транспорта.
Шествие пройдет по следующему маршруту: главное здание Латвийского университета на бульваре Райня, 19 - бульвар Райня - бульвар Бривибас - улица Бривибас - улица Цесу - улица Менесс - улица Миера - улица Клуса - улица Миера - Брасовский мост - улица Гауяс - улица Айзсаулес - Братское кладбище.
Во время шествия Рижская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией обеспечит сопровождение участников и при необходимости будет регулировать, ограничивать или перекрывать движение транспорта по маршруту.
Ограничения движения во время праздничных мероприятий и факельного шествия
18 ноября с 18:00 до полуночи движение транспорта будет закрыто на бульваре Аспазияс, на участке от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю, а также на бульваре Зигфрида Аннас Мейеровица, на участке от улицы Калькю до улицы Смилшу.
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Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт и транспортные средства со специальными пропусками.
С 18:00 до 19:45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису по бульвару Райня, улице Кришьяня Барона, бульвару Аспазияс, бульвару Зигфрида Аннас Мейеровица и улице Кришьяня Валдемара до ее пересечения с бульваром Райня.
Во время шествия при необходимости движение транспорта будет ограничено или перекрыто как на самом маршруте, так и на пересекающих его улицах.
Ограничения движения во время фестиваля света Staro Rīga
В связи с проведением фестиваля света Staro Rīga с 13 по 18 ноября в Старой Риге будут действовать дополнительные ограничения движения.
С 8:00 13 ноября до 23:00 18 ноября на площади Пилс возле здания по адресу площадь Пилс, 4, будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
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С 15 по 18 ноября ежедневно с 16:00 до 23:00 будет запрещен въезд транспорта на улицу Петербазницас, на участке от улицы Кунгу до площади Реформации.
Ограничения на остановку и стоянку автомобилей
В связи с праздничными мероприятиями на нескольких улицах Риги будут введены запреты на остановку и стоянку транспорта.
С 20:00 16 ноября до 23:00 18 ноября остановка и стоянка будут запрещены по обеим сторонам набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице.
С 15:00 17 ноября до 18:00 18 ноября остановка и стоянка будут запрещены по обеим сторонам улицы Калькю, на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
Кроме того, запреты будут действовать:
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- с 20:00 17 ноября до полуночи 18 ноября - по обеим сторонам бульвара Аспазияс, на участке от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю, а также по обеим сторонам бульвара Зигфрида Аннас Мейеровица, на участке от улицы Калькю до улицы Кришьяня Валдемара;
- с 20:00 17 ноября до 11:00 18 ноября - на площади Гердера;
- 18 ноября с 8:00 до 20:00 - на правой стороне улицы Кришьяня Барона, на участке от бульвара Райня до бульвара Аспазияс, а также на бульваре Райня, на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона;
- 18 ноября с 8:00 до 20:00 - на аллее Симтгадес возле здания по адресу бульвар Кронвалда, 2;
- 18 ноября с 7:00 до 16:00 - на правой стороне улицы Сканстес, на участке от улицы Спорта до улицы Кришьяня Валдемара в указанном направлении.
Изменения в движении общественного транспорта
Во время праздничных мероприятий ожидаются изменения на отдельных маршрутах общественного транспорта.
18 ноября с 18:00 будут изменены маршруты автобусов №12 и №34. Кроме того, 18 ноября во время действия ограничений движения изменения затронут автобусы №12 и №22.
Во время факельного шествия 18 ноября общественный транспорт, следующий по бульвару Райня, будет направлен по улицам Элизабетес и Сатеклес.
Чтобы жители могли добраться домой после праздничных мероприятий, с 17:00 18 ноября примерно до полуночи 19 ноября на нескольких маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов предусмотрены дополнительные рейсы.
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За актуальной информацией об изменениях в движении общественного транспорта жителей призывают следить на информационных ресурсах Rīgas satiksme.
Другие ограничения движения
17 ноября с 8:00 до 15:00 будет ограничено, а при необходимости и полностью перекрыто движение транспорта по крайней правой полосе набережной 11 Ноября на участке протяженностью 150 метров от улицы Миесниеку в направлении Полю гате.
С 15:00 17 ноября до 18:00 18 ноября движение грузового транспорта будет закрыто на улице Экспорта, на участке от улицы Ханзас до улицы Муйтас, а также на улице Краста, на участке от Островного моста до улицы 13 Января.
18 ноября в местах проведения праздничных мероприятий при необходимости будут ограничивать движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов.
Кроме того, будет закрыто движение водного транспорта по городскому каналу, на участке от пешеходного моста возле здания Латвийской национальной оперы и балета до пешеходного моста возле Бастионной горки.