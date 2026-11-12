В Риге ожидаются масштабные ограничения движения в праздничные дни

18 ноября с 10:00 до 18:00 движение будет закрыто на набережной Генераля Радзиня в направлении улицы Краста и от улицы Карля Миленбаха в направлении набережной 11 Ноября. Ограничения также затронут улицу Краста на участке и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в сторону Южного моста, а также съезды с Островного моста в направлении от центра города на улицу Краста.