Можно ли выдворить иностранца из Латвии, не раскрывая доказательства? Известно решение Суда Сатверсме

Вместе с тем государственная безопасность не может служить универсальным оправданием для сокрытия всей информации от человека, в отношении которого принято решение о запрете на въезд. Иностранец должен получить достаточно сведений об обстоятельствах дела, чтобы иметь возможность представить возражения против своего выдворения. Одной общей ссылки на интересы национальной безопасности для этого недостаточно, указал суд.