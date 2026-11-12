Можно ли выдворить иностранца из Латвии, не раскрывая доказательства? Известно решение Суда Сатверсме
Можно ли запретить иностранцу въезд в Латвию на основании секретных материалов, не раскрывая самому обвиняемому эти доказательства? Суд Сатверсме дал принципиальный ответ: государственная тайна может оставаться закрытой, но человек должен иметь реальную возможность оспорить решение властей.
Суд Сатверсме признал соответствующим Конституции Латвии ограничение доступа иностранцев к засекреченной информации, на основании которой им может быть запрещен въезд в страну. Судьи подчеркнули, что раскрытие секретных сведений способно создать угрозу государственной безопасности. В частности, это может привести к разглашению источников разведывательной и контрразведывательной информации, а также методов работы соответствующих служб.
Вместе с тем государственная безопасность не может служить универсальным оправданием для сокрытия всей информации от человека, в отношении которого принято решение о запрете на въезд. Иностранец должен получить достаточно сведений об обстоятельствах дела, чтобы иметь возможность представить возражения против своего выдворения. Одной общей ссылки на интересы национальной безопасности для этого недостаточно, указал суд.
Конституционный суд установил, что оспариваемые нормы предусматривают индивидуальную оценку того, какую именно информацию можно раскрыть иностранцу в каждом конкретном случае. При необходимости сведения могут предоставляться в виде обобщенного изложения. При этом объем доступной человеку информации разрешается ограничивать для защиты государственной тайны.
Иностранец имеет право обжаловать решение министра внутренних дел в Административном окружном суде. Этот суд проверяет в том числе, насколько обоснованно человеку ограничили доступ к секретным материалам, на которых основано решение о запрете на въезд.
Законодатель ограничил возможности суда требовать от органов государственной безопасности пересмотра засекречивания документов, которые не предоставляются иностранцу, или самостоятельно менять гриф секретности содержащей государственную тайну информации. Однако, по оценке Конституционного суда, эти ограничения компенсируются другими процессуальными гарантиями.
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В частности, иностранец должен быть проинформирован о праве представлять доказательства, обжаловать решение и пользоваться помощью адвоката. При этом, чтобы адвокат мог эффективно защищать своего клиента, органы безопасности обязаны предоставить ему достаточно информации об основаниях принятого решения - даже если доступ самого адвоката к части материалов также ограничен.
Кроме того, Административный окружной суд при рассмотрении дела должен изучить и те сведения, которые недоступны иностранцу. Руководствуясь принципом объективного расследования, суд запрашивает необходимые материалы, включая содержащие государственную тайну документы, проверяет обоснованность решения министра внутренних дел и может отменить его, если оно противоречит закону.
Оценив процедуру выдворения в целом, Конституционный суд пришел к выводу, что законодатель обеспечил справедливый баланс между правом иностранца быть выслушанным и интересами защиты государственной безопасности, в том числе государственной тайны.
Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу в день опубликования.
Дело, которое рассматривал суд
Дело было возбуждено после конституционной жалобы Владислава Романенко. Он является гражданином третьей страны, которому в Латвии предоставлен статус постоянного жителя Европейского союза.
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20 мая 2025 года тогдашний министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство) принял решение включить Романенко в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Ему установили запрет на въезд на неопределенный срок и приняли решение о выдворении из страны.
Романенко оспорил порядок, при котором доступ к секретной информации, послужившей основанием для такого решения, может быть ограничен.