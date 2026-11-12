На Латвию надвигается непогода со снегом, дождем, порывистым ветром и даже грозами
В ближайшие сутки погода в Латвии преподнесет сразу несколько неприятных сюрпризов. Синоптики предупреждают о снеге, сильном ветре, скользких дорогах и даже возможных грозах.
Ночью небо над Латвией затянут облака, лишь после полуночи местами на западе страны прояснится. По всей территории ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а на востоке также снег. Дождевые и снеговые облака, приходящие со стороны моря, могут принести на побережье даже грозу.
Водителям следует быть осторожными, поскольку отдельные участки дорог могут стать скользкими. Будет дуть преимущественно умеренный южный и юго-восточный ветер, на морском побережье его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Ночью местами на востоке страны образуется дымка. Температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.
В Риге ночью будет облачно, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до +2...+3 градусов.
Днем в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, хотя местами возможны прояснения. Во многих районах временами будут идти дождь и мокрый снег, а в первой половине дня на морском побережье не исключены грозы.
Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Во второй половине дня в Курземе ветер постепенно сменит направление на западное. Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.
В Риге днем небо будет преимущественно облачным, однако с середины дня временами ожидаются прояснения. В течение дня возможны небольшие осадки, главным образом дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, воздух прогреется до +4...+5 градусов.