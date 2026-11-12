На Латвию надвигается непогода со снегом, дождем, порывистым ветром и даже грозами

Ночью небо над Латвией затянут облака, лишь после полуночи местами на западе страны прояснится. По всей территории ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а на востоке также снег. Дождевые и снеговые облака, приходящие со стороны моря, могут принести на побережье даже грозу.