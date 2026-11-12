Путин мечтает дожить до 150 лет: в России ищут "эликсир долголетия", изучая тысячи стареющих обезьян
Российские ученые изучают тысячи пожилых обезьян, чтобы раскрыть секреты вечной молодости. Тем временем стареющий Владимир Путин мечтает дожить до 150 лет. Работу возглавляет 80-летний Михаил Ковальчук, которого называют научным гуру российского лидера.
В подведомственном государству Курчатовском институте, одном из ведущих научных учреждений России, содержится более 7000 обезьян 22 разных видов. Среди них есть особая группа стареющих животных. Некоторым из них более 30 лет. Ученые тщательно изучают их кровь, мозг и внутренние органы в поисках подсказок, которые помогут продлить жизнь, пишет Daily Mail.
На научном форуме в Москве Ковальчук рассказал: "Мы проводим обследования пожилых обезьян, чтобы проследить все этапы старения. Мы оцениваем животных в возрасте от 18 до более чем 30 лет. Мы проводим полное обследование: биохимический анализ, изучение структуры тканей, исследования сосудов, сканирование мозга - все необходимое. Приматы являются для нас наиболее близкой моделью. Это основа для создания системы регулирования процессов продления жизни".
Ученые также создали специальный банк крови, в котором хранятся образцы, взятые у необычно долгоживущих обезьян.
Проект по изучению долголетия реализуется совместно с Российским научным центром хирургии имени академика Б. В. Петровского. Его директор Константин Котенко заявил, что эти образцы помогают исследователям понять биологические механизмы старения.
Кстати, миллиардер Юрий Ковальчук, 74-летний брат Михаила, входит в число ближайших соратников российского лидера. Его называют "кошельком Путина".
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Михаил Ковальчук руководит программой по продлению жизни вместе с Марией Воронцовой, 41-летней дочерью Путина и врачом-эндокринологом. Недавно она рассказала в эфире российского государственного телевидения о планах по созданию лекарств, которые должны бороться со старением и "победить смерть".
Она откровенно признала, не называя имени Путина, что "главным двигателем" исследований в области долголетия является "экзистенциальный страх смерти".
Одержимость Путина идеей омоложения стала очевидной во время его визита в Пекин в прошлом году. Случайно включенный микрофон записал разговор российского лидера с китайским руководителем Си Цзиньпином о пересадке органов и возможности продлить человеческую жизнь до 150 лет.
Путин сказал Си, что достижения в области трансплантации могут позволить людям постепенно становиться моложе - возможно, даже достичь бессмертия.
"Чем дольше живешь, тем моложе становишься", - заявил он.
Позже Путин выступил на конференции, посвященной искусственному интеллекту, и сказал: "Вероятно, можно дожить до 150 лет". При этом он добавил, что и этого срока недостаточно.
На этом фоне Россия ускоренными темпами проводит научные исследования в области 3D-печати живых тканей и ксенотрансплантации - выращивания человеческих органов внутри мини-свиней, генетически совместимых с человеком.