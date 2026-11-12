Путин мечтает дожить до 150 лет: в России ищут "эликсир долголетия", изучая тысячи стареющих обезьян

На научном форуме в Москве Ковальчук рассказал: "Мы проводим обследования пожилых обезьян, чтобы проследить все этапы старения. Мы оцениваем животных в возрасте от 18 до более чем 30 лет. Мы проводим полное обследование: биохимический анализ, изучение структуры тканей, исследования сосудов, сканирование мозга - все необходимое. Приматы являются для нас наиболее близкой моделью. Это основа для создания системы регулирования процессов продления жизни".