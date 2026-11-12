Таллин мечтает о туннеле в Хельсинки, но без Rail Baltica через Латвию проект не продвинется

Согласно прогнозному сценарию исследования FinEst Link, пассажиропоток между Таллином и Хельсинки без туннеля вырастет почти до 14 миллионов поездок в год, а с туннелем — до 23 миллионов. Из этого числа 12,5 миллиона поездок будут совершаться через туннель, а 10,5 миллиона — на паромах. Таким образом, морские перевозки также продолжат расти, чему будут способствовать развитие города-близнеца и более тесные экономические связи. По словам Пелтонен, туннель будет способствовать развитию общего рынка труда и мобильности рабочей силы, а также предоставит компаниям более широкий доступ к рынку соседней страны.