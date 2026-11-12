В небе над Латвией произойдет необычное сближение двух планет, которое можно увидеть без телескопа

Сближения планет происходят регулярно, однако далеко не всегда они хорошо видны с Земли. На этот раз две достаточно яркие планеты окажутся рядом, поэтому увидеть их смогут даже люди, которые никогда прежде не занимались астрономическими наблюдениями.