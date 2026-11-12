В небе над Латвией произойдет необычное сближение двух планет, которое можно увидеть без телескопа
Утром в понедельник, 16 ноября, жители Латвии смогут наблюдать красивое астрономическое явление. Марс и Юпитер окажутся настолько близко друг к другу на ночном небе, что будут выглядеть как пара ярких точек. Для наблюдения не понадобится даже телескоп, главное, чтобы небо было ясным.
Как сообщает Латвийское астрономическое общество, утром 16 ноября Марс и Юпитер окажутся на расстоянии примерно одного градуса друг от друга в созвездии Льва. Это явление называется сближением планет.
По более точным астрономическим расчетам, видимое расстояние между планетами составит около 1,2 градуса. Для сравнения, это чуть больше двух видимых диаметров полной Луны.
Во сколько и куда смотреть?
Лучше всего наблюдать сближение в ночь с 15 на 16 ноября и ранним утром понедельника, пока не начало светать.
В Риге особенно подходящим временем станет промежуток примерно с 4:00 до 7:00 утра. В это время обе планеты будут находиться достаточно высоко над горизонтом. Искать их следует в юго-восточной и южной части неба.
Юпитер будет выглядеть как очень яркая беловатая точка, а рядом с ним можно будет увидеть более тусклый Марс, который отличается характерным оранжево-красным оттенком.
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Увидеть обе планеты можно невооруженным глазом. Однако при наличии бинокля рассмотреть их будет еще интереснее - обе окажутся в одном поле зрения.
Для наблюдения желательно выбрать место с открытым видом на небо, подальше от яркого уличного освещения. Главным препятствием может стать облачность, которая в ноябре нередко мешает наблюдать за звездами и планетами.
Почему стоит посмотреть на это явление?
Сближения планет происходят регулярно, однако далеко не всегда они хорошо видны с Земли. На этот раз две достаточно яркие планеты окажутся рядом, поэтому увидеть их смогут даже люди, которые никогда прежде не занимались астрономическими наблюдениями.
Интересно, что в середине ноября на утреннем небе можно будет увидеть не только Марс и Юпитер, но и Венеру. Она будет находиться значительно ниже, ближе к горизонту, и выделяться своим ярким свечением.
А уже в ночь с 17 на 18 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды, во время которого при благоприятных условиях можно будет наблюдать падающие звезды.