Открыты интересные данные о том, как рижане передвигаются по своему городу
В Риге 46% опрошенных автовладельцев редко ездят в центр города на своей машине или вообще ею для таких поездок не пользуются. Это показали результаты исследования Friendly City Index. В Таллине так ответили 48% опрошенных, в Вильнюсе – 34%.
Даже если есть машина
Авторы исследования Friendly City Index выясняли, как часто жители стран Восточной и Центральной Европы пользуются личным автомобилем для поездок в центр города. Самая высокая доля автовладельцев, которые редко или никогда не ездят в центр на машине, оказалась в столице Чехии Праге – 62%. За ней следуют столица Болгарии София (50%) и Таллин (48%). В Варшаве так ответил 31% опрошенных автовладельцев, а самый низкий показатель оказался в Баку – 23%.
В пяти городах Латвии, вошедших в исследование, 40% опрошенных, у которых есть личный или семейный автомобиль, редко или никогда не пользуются им для поездок в центр. Самый высокий показатель в Риге – 46%. В Елгаве так ответили 41% опрошенных, в Лиепае – 33%, в Даугавпилсе – 24%, в Огре – 22%.
Даже если в семье есть машина, в повседневной жизни люди нередко обходятся без нее. В Риге более трети опрошенных (37,4%), у которых есть личный или семейный автомобиль, обычно передвигаются другими способами. Речь идет обо всех повседневных маршрутах, в том числе о поездках в центр. Почти каждый пятый из этой группы чаще всего пользуется общественным транспортом, а 13,5% в основном ходят пешком.
Рижане любят пешком
Опрос охватил 62 города в 11 странах. В целом 17% опрошенных автовладельцев каждый раз ездят в центр на своей машине, 26% – в большинстве случаев, 19% – примерно в половине случаев. Еще 38% редко или никогда не ездят в центр на автомобиле. В Риге машину для каждой поездки в центр выбирают 13,5% автовладельцев. В Вильнюсе таких почти вдвое больше – 26,9%, а в Таллине чуть меньше, чем в Риге, – 12,2%.
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Личный автомобиль назвали своим основным средством передвижения 52,8% всех опрошенных жителей Вильнюса, 50,3% жителей Таллина и 47,4% жителей Риги. В целом по 62 городам, вошедшим в исследование, в повседневной жизни чаще всего ездят на машине 54,2% опрошенных.
Среди остальных способов передвижения в балтийских столицах первое место занимает общественный транспорт. Его назвали основным чуть более 30% опрошенных жителей. Рижане чаще жителей Таллина и Вильнюса ходят пешком. В Риге это основной способ передвижения для 14,8% опрошенных, в Таллине – для 11,9%, а в Вильнюсе – лишь для 9,7%.
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