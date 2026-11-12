Открыты интересные данные о том, как рижане передвигаются по своему городу

Даже если в семье есть машина, в повседневной жизни люди нередко обходятся без нее. В Риге более трети опрошенных (37,4%), у которых есть личный или семейный автомобиль, обычно передвигаются другими способами. Речь идет обо всех повседневных маршрутах, в том числе о поездках в центр. Почти каждый пятый из этой группы чаще всего пользуется общественным транспортом, а 13,5% в основном ходят пешком.