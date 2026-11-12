Латвия и соседние страны оказались в лидерах европейского рейтинга - и причины не радуют

В то же время по сравнению с 2014 годом именно в странах Балтии зафиксировано самое значительное сокращение числа убийств. И здесь Литва заняла первое место в ЕС: за десять лет количество убийств в стране уменьшилось более чем вдвое. В Эстонии и Латвии число убийств также существенно сократилось. Положительная динамика наблюдалась и на Мальте, в Румынии, Ирландии и Венгрии.