Латвия и соседние страны оказались в лидерах европейского рейтинга - и причины не радуют
В 2024 году Литва возглавила рейтинг стран ЕС по числу убийств на 100 000 жителей, а Латвия заняла второе место. При этом жители Латвии выделяются и другой тревожной статистикой: почти половина не может позволить себе непредвиденные расходы.
В 2024 году в Литве был зарегистрирован самый высокий показатель убийств среди стран Европейского союза. На 100 000 жителей приходилось 2,63 убийства. Сразу за Литвой на втором и третьем местах оказались Латвия и Эстония - 2,40 и 1,82 убийства на 100 000 жителей соответственно, сообщает The Brussels Times.
На четвертом месте расположилась Финляндия, где показатель убийств был почти таким же, как в Эстонии.
В то же время по сравнению с 2014 годом именно в странах Балтии зафиксировано самое значительное сокращение числа убийств. И здесь Литва заняла первое место в ЕС: за десять лет количество убийств в стране уменьшилось более чем вдвое. В Эстонии и Латвии число убийств также существенно сократилось. Положительная динамика наблюдалась и на Мальте, в Румынии, Ирландии и Венгрии.
В то же время во Франции, Хорватии, Австрии, Германии, Испании и Польше количество убийств выросло. Меньше всего убийств на 100 000 жителей в 2024 году было зарегистрировано в Люксембурге (0,30), Италии (0,57) и Чехии (0,63).
Страны Балтии выделяются и финансовыми трудностями жителей
Eurostat также опубликовал данные о том, какая доля жителей стран ЕС не может позволить себе непредвиденные расходы.
Читайте продолжение после рекламы
И в этой статистике страны Балтии оказались среди государств с наиболее тревожными показателями. В Латвии 43,7% жителей сообщили, что не могут покрыть непредвиденные расходы. По этому показателю страна заняла второе место в ЕС.
На первом месте оказалась Греция, где с такими расходами не справляются 50,5% жителей. Третью позицию заняла Болгария с показателем 42,4%.
Литва с 41,7% оказалась на четвертом месте, а Эстония - на седьмом. При этом во всех трех странах Балтии финансовая нестабильность за последние пять лет усилилась.
В среднем по Евросоюзу 29,2% опрошенных сообщили, что не могут позволить себе покрыть непредвиденные расходы.
Самый низкий показатель зафиксирован в Нидерландах: лишь 15,3% опрошенных заявили о такой проблеме. Относительно благоприятная ситуация также отмечена на Мальте, в Чехии, Дании, Австрии и Люксембурге.