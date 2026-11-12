Рижский Центральный рынок засиял цветами латвийского флага
Фото: facebook / RatnieksEdvards
Исторические павильоны Центрального рынка в Риге получили праздничную подсветку.
В Латвии

Рижский Центральный рынок засиял цветами латвийского флага

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

К государственным праздникам Рижский Центральный рынок заметно преобразился. Фасады его исторических павильонов подсветили красно-бело-красными цветами латвийского флага.

Как сообщает муниципальное предприятие Rīgas nami, праздничная подсветка появилась на Центральном рынке в честь Дня Лачплесиса и Дня провозглашения Латвийской Республики. Исторические павильоны будут освещаться в цветах государственного флага с 11 по 18 ноября.

Подсветка будет работать ежедневно с 17:00 до 23:00. Посмотреть на нее смогут все желающие, в том числе посетители фестиваля света Staro Rīga, которым предлагают включить Центральный рынок в свой прогулочный маршрут.

Центральный рынок недавно отметил 96-летие

Ноябрь для Рижского Центрального рынка связан не только с государственными праздниками. 1 ноября ему исполнилось 96 лет. Рынок открылся в 1930 году и с тех пор остается одним из крупнейших в Европе.

К своему столетию, которое будет отмечаться в 2030 году, Центральный рынок планируют обновить. Муниципальное предприятие Rīgas nami продолжает работу над долгосрочной программой развития, предусматривающей восстановление исторических павильонов, улучшение условий для торговцев и благоустройство территории.

Центральный рынок занимает особое место в архитектурной истории Риги. Его павильоны пережили смену эпох и сохранились как один из наиболее узнаваемых объектов столицы. Рынок имеет статус памятника культуры государственного значения и входит в исторический центр Риги, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Темы

ЮНЕСКОЦентральный рынок18 НоябряRīgas nami

Другие сейчас читают