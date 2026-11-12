Капуста помогла? Поддержат ли депутаты фермеров, выгрузивших овощи у входа в Рижскую думу

Ланге также подчеркнул, что у Рижского самоуправления нет информации о том, что овощи были выращены в Латвии на одной из биологических ферм. В противном случае, отметил он, они могли бы стать хорошим подарком к государственным праздникам - например, для Рижского национального зоопарка или на другие цели. Однако водитель грузовика не оставил никаких сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям к биологическим продуктам. Других сведений о ее происхождении также нет. Поэтому, с учетом требований безопасности, овощи будут утилизированы, пояснил исполнительный директор.