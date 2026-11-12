Фермеры высыпали овощи у Рижской думы
12 ноября у здания Рижской думы фермеры высыпали несколько тонн овощей, выращенных в Латвии. Необычная акция протеста связана с закупками ...
Капуста помогла? Поддержат ли депутаты фермеров, выгрузивших овощи у входа в Рижскую думу
После необычной акции протеста, во время которой у входа в Рижскую думу оказались килограммы картофеля и капусты, самоуправление пообещало теснее сотрудничать с фермерами при подготовке следующих закупок школьного питания.
Рижское самоуправление намерено активнее привлекать организации фермеров и производителей продуктов питания к подготовке следующих закупок услуг школьного питания. Об этом агентству LETA сообщил исполнительный директор думы Янис Ланге после того, как в четверг утром фермеры высыпали у здания самоуправления груз овощей.
При этом вносить дополнительные изменения в нынешнюю закупку самоуправление не планирует: процедура уже приближается к завершению. "Одновременно мы работаем над подготовкой следующей закупки школьного питания. К этому процессу привлечен независимый эксперт, а также запланировано более тесное сотрудничество с организациями фермеров и производителей продуктов питания, чтобы при разработке условий закупки учесть рекомендации отрасли", - заявил Ланге.
Рижская муниципальная полиция сообщила, что в 5:08 на Ратушной площади, 1, с помощью грузового автомобиля была выгружена небольшая партия картофеля и капусты. Полиция проводит процессуальные действия и решит, начинать ли административное производство.
Ланге также подчеркнул, что у Рижского самоуправления нет информации о том, что овощи были выращены в Латвии на одной из биологических ферм. В противном случае, отметил он, они могли бы стать хорошим подарком к государственным праздникам - например, для Рижского национального зоопарка или на другие цели. Однако водитель грузовика не оставил никаких сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям к биологическим продуктам. Других сведений о ее происхождении также нет. Поэтому, с учетом требований безопасности, овощи будут утилизированы, пояснил исполнительный директор.
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Как сообщалось, в четверг фермеры высыпали у Рижской думы несколько тонн выращенных в Латвии овощей. Акция была организована в знак протеста против закупок продуктов питания и услуг организации питания в образовательных учреждениях, которые проводит самоуправление. Об этом сообщили в обществе "Крестьянский Сейм". Член правления организации Мартиньш Тронс напомнил, что ноябрь - месяц патриотизма, единства и благодарности. Поэтому своей акцией фермеры хотели напомнить депутатам Рижской думы, что настоящий патриотизм необходимо доказывать конкретными делами.
По словам Тронса, политики публично заявляют о необходимости заботиться о том, чтобы дети чаще ели местные продукты, а латвийские фермеры и производители получали поддержку. Однако одновременно растут опасения, что уже в ближайшем будущем в меню школ и детских садов еще большую долю могут занять продукты, выращенные в соседних странах и государствах за пределами ЕС.
В "Крестьянском Сейме" указывают, что в этом году Рижское самоуправление объявило закупку услуг питания для 27 образовательных учреждений общей стоимостью 26,8 млн евро. Согласно условиям конкурса, расстояние доставки отдельных продуктов может достигать 300 километров от границы Риги. По мнению фермеров, такой радиус охватывает значительные территории соседних государств, где возможности латвийских надзорных органов проверять фактическое происхождение, качество и соответствие продуктов установленным требованиям ограничены.
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Организация неоднократно призывала Рижскую думу прекратить закупку, однако самоуправление не отреагировало на эти обращения. Поэтому фермеры решили провести акцию, чтобы привлечь общественное внимание к условиям конкурса.