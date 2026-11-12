Древние Помпеи воссоздали в Риге. Немецкое телевидение раскрыло подробности необычного проекта

В их создании участвуют компании из Германии, Бельгии и Нидерландов, а также латвийские продюсеры, технические специалисты и другие представители киноиндустрии. В общей сложности для поддержанных проектов было запланировано около 150 съемочных дней в Риге и других местах Латвии.