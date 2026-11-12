Древние Помпеи воссоздали в Риге. Немецкое телевидение раскрыло подробности необычного проекта
Гибель древних Помпей, одного из самых известных городов Древнего Рима, станет основой нового исторического сериала немецкого телеканала ZDF. И неожиданно выяснилось, что часть съемок проходила в Риге, а к созданию проекта привлекли латвийских кинематографистов. Известны исполнители главных ролей и сроки премьеры.
Как сообщается на официальном сайте ZDF, игровые и документальные съемки проходили в двух местах - Риге и итальянских Помпеях.
Три судьбы накануне страшной катастрофы
В центре сюжета - три жителя древних Помпей, которые продолжают заниматься повседневными делами, не подозревая, что вскоре их город будет уничтожен извержением вулкана. Одной из главных героинь стала влиятельная предпринимательница Юлия Феликс. Ее сыграет австрийская актриса Даниэла Гольпашин.
Второй персонаж - знаменитый гладиатор Марк Аттилий, роль которого исполнит немецкий актер Малик Блюменталь. Третья сюжетная линия будет посвящена молодому политику Авлу Рустиусу Веру. Его сыграет актер Владимир Корнеев.
Истории этих людей будут переплетаться на протяжении трех серий, постепенно приближая зрителей к моменту катастрофы. Создатели намерены показать не только извержение Везувия, но и повседневную жизнь Помпей: отношения между людьми, общественное положение героев и их заботы в последние дни существования города.
Каждая серия будет длиться 45 минут. Проект создается в формате докудрамы, который объединяет художественные сцены и документальное повествование.
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Как древние Помпеи оказались связаны с Ригой
Производством сериала занимается немецкая компания Story House Productions в сотрудничестве с латвийской Cinevilla Films.
Рижский кинофонд одобрил предоставление проекту софинансирования в размере до 140 400 евро, что составляет 20% от соответствующих условиям программы расходов на территории Латвии. Эти данные опубликованы на официальном сайте Рижского агентства инвестиций и туризма.
Особый интерес представляет то, что съемки проходили не только в самих Помпеях, где сохранились руины древнего города, но и в латвийской столице.
Правда, немецкий телеканал пока не уточняет, какие именно сцены снимались в Риге и какие городские пространства использовались в качестве декораций. Также неизвестно, создавались ли для проекта специальные улицы или здания, напоминающие древнеримские постройки.
Режиссером игровых сцен выступила Зигрун Ласте, а документальную часть создают Доротея Нелле и Рафаэль Вюстнер. Продюсер проекта - Йенс Аффлербах.
Латвия все чаще появляется в международных кинопроектах
Съемки сериала о Помпеях стали одним из четырех международных кинопроектов, получивших одобрение Рижского кинофонда в 2026 году. Как сообщает Рижское агентство инвестиций и туризма, общий объем запланированных расходов на производство этих проектов в Латвии превышает 4,5 миллиона евро.
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В их создании участвуют компании из Германии, Бельгии и Нидерландов, а также латвийские продюсеры, технические специалисты и другие представители киноиндустрии. В общей сложности для поддержанных проектов было запланировано около 150 съемочных дней в Риге и других местах Латвии.
Cinevilla Films уже имеет опыт работы с зарубежными историческими постановками. В числе проектов, получивших поддержку Рижского кинофонда в предыдущие годы, были немецкий исторический сериал Sisi и другие проекты Terra X.
Когда можно будет увидеть сериал
Согласно официальной информации ZDF, три новые серии исторической докудрамы о Помпеях планируется показать весной 2027 года. Сериал войдет в цикл Terra X: Ein Tag in..., посвященный реконструкции повседневной жизни людей в разные исторические эпохи.
Для нового проекта авторы выбрали один из самых трагических дней античной истории. В 79 году нашей эры извержение Везувия погребло Помпеи под многометровым слоем вулканических материалов. Город оказался законсервирован на многие столетия, благодаря чему археологам впоследствии удалось узнать множество подробностей о жизни его жителей.