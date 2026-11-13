Им почти 40 лет, но они не выходят из моды: почему легендарные часы Casio до сих пор популярны

Если вам около 20 лет, возможно, вы видели эту модель только на фотографиях. Если около 30 - вероятно, помните ее на руке у отца, отчима или того самого стильного дяди в детстве. Японская компания Casio представила модель F-91W в 1989 году. К тому времени цифровые наручные часы уже стали привычным товаром, однако тогда никто не мог предположить, что эта простая модель сохранит популярность почти 40 лет.