Им почти 40 лет, но они не выходят из моды: почему легендарные часы Casio до сих пор популярны
Эти часы появились еще в 1989 году, когда многие современные технологии казались фантастикой. Они пережили несколько поколений гаджетов, не уступили место умным часам и даже привлекли внимание британской армии. Секрет популярности Casio F-91W оказался удивительно простым.
Часы, которые не меняются со временем
Если вам около 20 лет, возможно, вы видели эту модель только на фотографиях. Если около 30 - вероятно, помните ее на руке у отца, отчима или того самого стильного дяди в детстве. Японская компания Casio представила модель F-91W в 1989 году. К тому времени цифровые наручные часы уже стали привычным товаром, однако тогда никто не мог предположить, что эта простая модель сохранит популярность почти 40 лет.
Дизайн часов с момента первого выпуска практически не изменился: прямоугольный корпус, черный пластиковый ремешок, небольшой цифровой дисплей и три кнопки управления. Классическую версию F-91W-1 также отличает синяя полоска вокруг экрана. Часы весят всего 21 грамм, а их толщина составляет 8,5 миллиметра. Устройство оснащено будильником, секундомером, календарем и небольшой светодиодной подсветкой, позволяющей пользоваться им в темноте.
Одно из главных преимуществ модели - продолжительное время работы батарейки. По данным производителя, ее хватает примерно на семь лет. Часы также защищены от брызг и дождя, хотя не предназначены для плавания или погружения под воду. В Casio объясняют успех модели ее простотой, надежностью и доступной ценой.
Одни из самых продаваемых часов в истории
F-91W стала одним из самых заметных коммерческих успехов в истории Casio. Компания не публиковала точных данных о продажах этой модели, однако в отрасли на протяжении многих лет фигурируют оценки, согласно которым ежегодно производится около трех миллионов таких часов.
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Еще в 2019 году технологическое издание IEEE Spectrum писало, что общее количество произведенных F-91W могло приблизиться к 90 миллионам. По более поздним неофициальным оценкам, общий объем производства мог достичь примерно 100 миллионов экземпляров. Впрочем, производитель эту цифру не подтверждал.
Часы сумели сохранить свое место на рынке даже на фоне стремительного роста популярности умных часов. Их привлекательность объясняется не только низкой ценой, но и ностальгией по дизайну 1980-х и 1990-х годов.
Кроме того, Casio F-91W не нужно заряжать каждые несколько дней. Им не требуется подключение к интернету, а также обновление программного обеспечения. Они просто показывают время и выполняют свои основные функции.
Легендарные Casio заинтересовали даже британскую армию
Популярность F-91W не ограничивается обычными покупателями. Простота конструкции, небольшой вес и длительное время работы батарейки сделали эту модель привлекательной даже для военной среды. В октябре 2026 года испанское издание La Sexta со ссылкой на военный новостной портал Forces News сообщило, что британская армия начала включать часы Casio F-91W в приветственные наборы для новобранцев. Помимо часов, в комплект входят приветственное письмо, блокнот и ручка. Инициатива призвана помочь новым военнослужащим подготовиться к военной подготовке.
Выбор часов вполне объясним: во время службы важно точно соблюдать распорядок, а простое устройство, не требующее регулярной подзарядки, может оказаться особенно практичным.
В отличие от многих умных часов, у F-91W нет GPS, Bluetooth или функций мобильной связи. Это означает, что устройство самостоятельно не подключается к телефону и не передает данные о местоположении владельца.
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Классика получает новую волну популярности
Casio продолжает развивать семейство F-91W, одновременно сохраняя узнаваемый внешний вид оригинальной модели. В 2026 году внимание привлекла новая серия F-91WF, в которой привычный пластиковый ремешок заменили тканевым, изготовленным из переработанных материалов. Появились и варианты расцветки в военном стиле, в том числе оливково-зеленый.
Новые версии стоят дороже классической модели, которая на многих рынках по-прежнему продается всего за несколько десятков евро.
Успех F-91W показывает, что даже в эпоху стремительного технологического развития покупатели не всегда стремятся получить самые современные функции. Иногда им достаточно надежного, удобного и недорогого устройства, которое хорошо справляется со своей главной задачей. Именно такими уже 37 лет остаются Casio F-91W - часы, которым, кажется, удалось победить само время.