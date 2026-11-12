В Риге сняли фильм, получивший "Золотого льва": какие улицы и здания изображали Данию
Рижане могли даже не подозревать, что знакомые улицы, парки и старинные здания столицы Латвии превратились в послевоенную Данию. Именно здесь снимали большую часть фильма Woman Unknown ("Неизвестная женщина"), который в сентябре 2026 года получил главную награду Венецианского кинофестиваля. Теперь латвийские специалисты раскрыли, какие места Риги появились в картине и как город заставили выглядеть совершенно иначе.
Как Рига превратилась в послевоенную Данию
Действие исторической драмы Woman Unknown, снятой датским режиссером Майей Эль-Туки, разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны. Дания только освободилась от нацистской оккупации, а молодая служанка Мари готовится выйти замуж за состоятельного вдовца, у которого работает. Однако у девушки есть тайна: во время войны она состояла в отношениях с немецким солдатом. Если прошлое раскроется, ее новая жизнь может рухнуть.
Для съемок этой истории кинематографисты выбрали не только Данию, но и Латвию. Причем именно в Риге была снята большая часть фильма: из 28 съемочных дней 25 прошли в латвийской столице. Над картиной совместно работали скандинавская компания Nordisk Film и латвийская студия Nafta Films.
В эфире программы "Piejūras klimats" на Латвийском радио 3 специалист по подбору съемочных локаций Ингрида Нагле рассказала, что датская команда чрезвычайно тщательно выбирала здания и улицы. Главная задача заключалась в том, чтобы зрители поверили, будто видят Данию середины 1940-х годов, а не современную Ригу.
"Художник-постановщик и творческая группа из Дании очень скрупулезно и подробно отбирали съемочные площадки. Они уделяли особое внимание нашей архитектуре и пытались совместить ее с датской. Поэтому для меня это был очень интересный и необычный опыт, поскольку к нескольким локациям пришлось подходить действительно творчески", - рассказала Нагле.
В итоге для съемок подошли Рижский латышский дом общества, бывшие помещения Рижского технического университета на улице Калькю, Даугавгривская крепость и Верманский парк. Некоторые эпизоды снимали непосредственно на улицах города, а часть декораций построили в помещениях Рижской киностудии.
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От Риги до "Золотого льва"
Результат этой работы оказался впечатляющим. 12 сентября 2026 года Woman Unknown получила "Золотого льва" - главную награду 83-го Венецианского кинофестиваля. Кроме того, исполнительница главной роли Матильда Арсель была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль. Для датского кино эта победа стала исторической: впервые за 71 год фильм из Дании получил главный приз фестиваля.
Режиссер Майя Эль-Туки ранее работала над несколькими эпизодами популярного сериала The Crown. На церемонии награждения в Венеции она призналась, что создание Woman Unknown сопровождалось серьезными трудностями - финансовыми, организационными и эмоциональными. По словам режиссера, продолжать работу ей помогало желание рассказать о женщинах, чьи судьбы остались незамеченными в истории.
В октябре фильм показали и латвийской публике на Рижском международном кинофестивале Riga IFF. Картина также стала официальной заявкой Дании на премию "Оскар".
Одна улица Риги может сыграть сразу несколько стран
Как выяснилось из интервью латвийских специалистов, превращение Риги в иностранные города - далеко не единичный случай. По словам менеджера съемочных локаций Эрика Киберманиса, особенно удобен для кинематографистов Старый город, где на небольшом пространстве соседствуют здания разных архитектурных эпох.
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"Когда приезжают опытные иностранные режиссеры и прогуливаются по нашей Старой Риге, они часто говорят мне: какой же у вас классный киногород! Повернешься в одну сторону - можно снять одно, повернешься в другую - уже совершенно другое", - рассказал Киберманис.
Особенно интересна история улицы Смилшу. За годы работы с иностранными кинематографистами она успела изображать самые разные страны и города.
"Мне кажется, на улице Смилшу в Старой Риге уже побывали все возможные страны - даже Лондон со всем его левосторонним движением", - отметил специалист.
Впрочем, несмотря на разнообразие архитектуры и опыт латвийских кинематографистов, далеко не все международные проекты удается привлечь в страну. Как рассказали участники интервью, некоторые съемочные группы в итоге выбирают Литву или Эстонию из-за более выгодных финансовых условий.
Продюсер Дарта Вийгриезе привела пример переговоров с представителями Disney, которые прямо спрашивали латвийскую сторону, почему должны выбрать именно Латвию, если у них есть 120 других вариантов. По ее словам, красивые съемочные площадки сами по себе не гарантируют успеха: международные студии учитывают и то, какую часть расходов им готово компенсировать государство.
Киберманис считает, что Латвия могла бы привлекать гораздо больше крупных кинопроектов. В стране есть не только улицы Старой Риги, но и Рундальский дворец, где снимали сериал "Сиси", а также исторические кварталы Лиепаи и Кулдиги. Однако без конкурентоспособной системы финансовой поддержки часть потенциальных заказов продолжит уходить соседям.