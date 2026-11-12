В Риге сняли фильм, получивший "Золотого льва": какие улицы и здания изображали Данию

Действие исторической драмы Woman Unknown, снятой датским режиссером Майей Эль-Туки, разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны. Дания только освободилась от нацистской оккупации, а молодая служанка Мари готовится выйти замуж за состоятельного вдовца, у которого работает. Однако у девушки есть тайна: во время войны она состояла в отношениях с немецким солдатом. Если прошлое раскроется, ее новая жизнь может рухнуть.