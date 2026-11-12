Европейский газ резко подешевел. Стоит ли жителям Латвии ждать снижения счетов?

По состоянию на 8 ноября запасы сократились до 72%. Для сравнения: средний показатель за предыдущие пять лет составлял 89%. При этом газ из хранилищ расходуется быстрее обычного. За последнюю неделю средний объем отбора достиг 3,6 тераватт-часа (ТВт·ч) в сутки - примерно в четыре раза больше, чем обычно в этот период года.