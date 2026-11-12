Европейский газ резко подешевел. Стоит ли жителям Латвии ждать снижения счетов?
Европейский газ за несколько дней подешевел более чем на 20%, что дает надежду на снижение энергетических расходов для жителей и предприятий Латвии. Однако экономисты предупреждают: газовые хранилища заполнены значительно хуже обычного, поставки сокращаются, а новая волна похолодания может снова взвинтить цены.
Газ в Европе резко подешевел: что происходит на рынке
Снижение цен на природный газ в Европе связано прежде всего с надеждами на улучшение геополитической ситуации, а не с реальным увеличением объемов поставок. Поэтому риск нового подорожания по-прежнему остается высоким, предупреждает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Европейский ценовой ориентир на природный газ - котировки нидерландской биржи TTF - 9 ноября составлял 82,5 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Для сравнения, 30 октября газ стоил почти 104 евро. Таким образом, менее чем за две недели цена снизилась более чем на 20%. По словам Пургайлиса, основным фактором падения стали ожидания, что переговоры между США и Ираном помогут снизить напряженность на Ближнем Востоке и позволят восстановить поставки природного газа из региона Персидского залива.
Более дешевый газ положительно влияет на экономику: сокращаются расходы домохозяйств и предприятий на энергию, повышается конкурентоспособность энергоемких отраслей и ослабевает инфляционное давление.
Однако радоваться пока рано. Несмотря на недавнее снижение, природный газ в Европе все еще стоит примерно в три раза дороже, чем в начале года.
Европа входит в зиму с недостаточными запасами газа
Экономист Citadele подчеркивает, что нынешнее снижение цен отражает главным образом надежды на улучшение геополитической обстановки, а не реальное увеличение предложения газа. Европа начинает отопительный сезон с гораздо меньшими запасами, чем обычно. Поэтому рынок остается особенно чувствительным к погодным условиям и перебоям в поставках. Продолжительный период холодной и безветренной погоды может спровоцировать новый скачок цен.
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В конце октября заполненность европейских газовых хранилищ составляла всего 75% - это самый низкий показатель как минимум за последние шесть лет.
По состоянию на 8 ноября запасы сократились до 72%. Для сравнения: средний показатель за предыдущие пять лет составлял 89%. При этом газ из хранилищ расходуется быстрее обычного. За последнюю неделю средний объем отбора достиг 3,6 тераватт-часа (ТВт·ч) в сутки - примерно в четыре раза больше, чем обычно в этот период года.
По расчетам Citadele, если зимой темпы расходования запасов окажутся такими же высокими, как в наиболее интенсивный период за последние пять лет, к концу марта газовые хранилища могут оказаться заполненными всего на 12%.
Катар и конкуренция с Азией осложняют поставки
Дополнительные проблемы создает сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ). За последние 30 дней европейские СПГ-терминалы подали в газотранспортную систему на 11,5% меньше газа, чем за аналогичный период год назад.
На поставки влияют перебои в Катаре. Одновременно за доступные партии СПГ все активнее конкурируют азиатские страны. Разница в ценах между Европой и Азией также усиливает эту конкуренцию. 9 ноября природный газ в Азии стоил примерно на 4,4 доллара США за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) дороже, чем в Европе. Для сравнения: год назад средняя разница составляла менее 0,5 доллара.
Это означает, что азиатские покупатели могут предлагать более выгодные условия поставщикам, усиливая конкуренцию за ограниченные объемы сжиженного газа.
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Меньше ветра - больше потребность в природном газе
Еще одним фактором роста спроса становится сокращение производства электроэнергии ветровыми электростанциями.
По данным Citadele, за последние 30 дней выработка ветровой электроэнергии в Германии, Нидерландах, Испании и северной Италии была почти на 20% ниже, чем год назад. Когда ветра недостаточно, энергетикам приходится активнее использовать другие источники энергии, в том числе природный газ. Это увеличивает спрос и создает дополнительное давление на цены.
Сколько будет стоить газ в ближайшие недели?
Согласно расчетам Citadele, в ближайшие две недели цена природного газа на бирже TTF, вероятнее всего, будет держаться около 83 евро за МВт·ч. Вместе с тем возможный диапазон колебаний остается довольно широким - от 71 до 97 евро за МВт·ч.
Снизить цены могут более теплая погода во второй половине ноября и дипломатический прогресс на Ближнем Востоке. Однако Пургайлис советует латвийским предприятиям не рассчитывать на дальнейшее устойчивое удешевление газа.
"Для латвийских предприятий нынешнее снижение цен может стать возможностью рассмотреть частичную фиксацию будущих расходов на энергоресурсы. Однако не стоит рассчитывать на дальнейшее снижение цен. Запасы природного газа в Европе невелики, поставки ограничены, и даже кратковременные изменения погодных условий или геополитической ситуации могут существенно повлиять на цены", - предупреждает экономист Citadele.
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Таким образом, нынешнее удешевление газа пока не означает, что энергетический кризис остался позади. Европа по-прежнему зависит от стабильных поставок, погодных условий и ситуации на Ближнем Востоке.