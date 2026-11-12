Штраф за штраф: PTAC наказал оператора парковок Park Expert за отношение к автомобилистам

Для контроля Park Expert использует систему видеонаблюдения. По мнению компании, само применение камер, как и других методов контроля, не означает, что оператор провоцирует или способствует нарушениям договорных условий. В компании утверждали, что нарушения возникают из-за действий или бездействия самих потребителей, которые не соблюдают правила парковки или порядок использования услуги. Также Park Expert отмечала, что автоматизированная система эффективнее традиционного контроля со стороны сотрудников, поскольку позволяет выявлять больше нарушений.