Штраф за штраф: PTAC наказал оператора парковок Park Expert за отношение к автомобилистам
Водители могли получить штраф за парковку, даже если просто не успели разобраться с правилами или оплатить стоянку в отведенное время. Центр защиты прав потребителей Латвии признал такую практику Park Expert недобросовестной и выписал компании штраф на сумму более 122 000 евро.
Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) оштрафовал компанию SIA Park Expert на 122 744 евро за недобросовестную коммерческую практику при предоставлении услуг автостоянок. Как сообщило ведомство, компания автоматически назначала автомобилистам несоразмерные договорные штрафы за нарушения правил пользования парковками. PTAC также обязал Park Expert немедленно прекратить такую практику.
Административное дело было начато после многочисленных обращений потребителей и анализа информации о деятельности компании. С 1 января по 30 сентября этого года PTAC получил 274 письменные жалобы и предоставил еще 189 консультаций по электронной почте. Все они касались назначаемых Park Expert штрафов и рассмотрения возражений автомобилистов.
Пять минут - и водителю уже грозит штраф
В ходе проверки PTAC установил, что Park Expert использует автоматизированную систему учета, которая фиксирует время въезда и выезда автомобилей, администрирует оплату парковки и автоматически назначает договорные штрафы.
При этом ведомство подчеркивает: проблема не в использовании камер и автоматизированного контроля как таковых, а в том, каким образом компания применяет эту систему для наказания клиентов. По оценке PTAC, штрафы назначались на основании формального нарушения правил парковки или превышения установленного срока без должного учета конкретных обстоятельств.
Например, система фиксирует автомобиль сразу после въезда на парковку, а договорный штраф может быть назначен уже через пять минут. При этом должным образом не учитывается, успел ли водитель найти свободное место, припарковать машину, ознакомиться с правилами, решить, будет ли он пользоваться услугой, и произвести оплату или зарегистрировать автомобиль.
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PTAC считает, что профессиональный оператор парковок обязан предоставлять автомобилистам объективно необходимое время для выполнения всех этих действий.
Кроме того, при назначении штрафа необходимо учитывать характер и продолжительность нарушения, обстоятельства произошедшего, действия самого водителя по выполнению правил и фактически внесенную им оплату.
Штрафы не должны становиться дополнительным источником дохода
В PTAC отдельно подчеркнули, что цель договорных штрафов - не обеспечить коммерческой компании постоянный дополнительный источник дохода. Наказание должно быть соразмерным нарушению и соответствовать принципам честной коммерческой практики. При его назначении необходимо учитывать конкретные обстоятельства каждого случая.
По мнению ведомства, система Park Expert была организована таким образом, что основное внимание уделялось автоматическому выявлению нарушений и назначению штрафов, а не объективной оценке ситуации.
Park Expert объясняет большое количество штрафов эффективностью камер
Во время административного разбирательства PTAC обращал внимание компании на растущее количество жалоб потребителей. Ведомство указывало, что это может свидетельствовать о нарушениях и недобросовестной коммерческой практике. Однако Park Expert с такой оценкой не согласилась. Компания объясняла, что количество жалоб во многом зависит от того, насколько часто и какими методами оператор выявляет нарушения правил парковки.
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Для контроля Park Expert использует систему видеонаблюдения. По мнению компании, само применение камер, как и других методов контроля, не означает, что оператор провоцирует или способствует нарушениям договорных условий. В компании утверждали, что нарушения возникают из-за действий или бездействия самих потребителей, которые не соблюдают правила парковки или порядок использования услуги. Также Park Expert отмечала, что автоматизированная система эффективнее традиционного контроля со стороны сотрудников, поскольку позволяет выявлять больше нарушений.
PTAC критически оценил эти аргументы. По мнению ведомства, они подтверждают, что компания выстроила систему обслуживания и контроля, в которой главное внимание уделяется автоматической фиксации нарушений и назначению штрафов. Именно автоматическое применение санкций уже через пять минут после въезда автомобиля без полноценной оценки обстоятельств PTAC считает одной из причин большого количества жалоб.
Park Expert работает на 148 парковках Латвии
Согласно материалам решения PTAC, Park Expert предоставляет услуги на 148 автомобильных стоянках по всей Латвии. Из них 128 расположены в Риге. Таким образом, решение ведомства может иметь значение для большого количества автомобилистов, пользующихся платными парковками компании в столице и других городах страны.
PTAC напоминает: если у потребителя возник спор с оператором парковки, сначала следует обратиться непосредственно к поставщику услуги. Если договориться не удается, окончательное разрешение спора возможно в суде.
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При этом автомобилисты, пострадавшие от недобросовестной коммерческой практики Park Expert, могут использовать аргументацию, изложенную в решении PTAC, для защиты своих прав в судебном порядке.