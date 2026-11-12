Компания Augstsprieguma tīkls объявила о реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов

Диспетчеры AST в реальном времени следят за состоянием латвийской сети передачи электроэнергии, управляют ею и контролируют работу линий, связывающих ее с энергосистемами соседних стран. После синхронизации стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы возросла и ответственность AST за поддержание частоты, баланс между производством и потреблением электричества и стабильную работу всей системы.