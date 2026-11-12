Компания Augstsprieguma tīkls объявила о реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов
Главный в Латвии центр диспетчерского управления и обработки данных Jāņciems начал работу в новом здании. Это один из крупнейших проектов компании Augstsprieguma tīkls (AST) по обновлению критически важной инфраструктуры латвийской электроэнергетики.
Диспетчеры AST в реальном времени следят за состоянием латвийской сети передачи электроэнергии, управляют ею и контролируют работу линий, связывающих ее с энергосистемами соседних стран. После синхронизации стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы возросла и ответственность AST за поддержание частоты, баланс между производством и потреблением электричества и стабильную работу всей системы.
Новый центр построили в Риге, на улице Дарзциема, 86, с учетом современных требований к критической инфраструктуре. Усилили как физическую защиту объекта, так и его кибербезопасность. Одновременно обновили производственную базу AST – построили помещения для настройки и проверки оборудования, склады и другие сооружения, необходимые для обслуживания сети.
Строительство завершили в 2026 году. Здание ввели в эксплуатацию 28 мая. Новый комплекс заменил устаревшую инфраструктуру, большую часть зданий которой построили в 1930–1960-х годах. Обновление повысило безопасность комплекса, улучшило условия работы и позволяет сократить потребление энергии до 50%.
На проект выделили 38,1 млн евро из средств Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Из них 27 млн евро направили на перестройку центра диспетчерского управления и обработки данных, территории производственной базы и комплекса зданий. Еще 11,1 млн евро пошли на инфраструктуру информационных систем и внедрение цифровых технологий для управления сетью передачи электроэнергии.
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