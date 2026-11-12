"Соблюдайте тишину и уважение!" Простой караульный публично поставил на место министра обороны США. ВИДЕО
Министр обороны США Пит Хегсет оказался в неловкой ситуации во время церемонии в честь Дня ветеранов. Участники его делегации фотографировались, смеялись и разговаривали возле одного из самых священных военных мемориалов страны. В итоге солдат почетного караула публично напомнил им о правилах поведения.
Необычный эпизод произошел 11 ноября на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния, где проходила церемония в честь Дня ветеранов с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. После церемонии министр обороны Пит Хегсет вместе с супругой Дженнифер, руководителем аппарата Рики Бурией, заместителем руководителя аппарата Патриком Уивером и старшим советником Тами Радабо фотографировался возле Могилы Неизвестного солдата.
После фотосъемки некоторые участники группы начали смеяться и оживленно разговаривать. Это привлекло внимание военнослужащего, который нес караульную службу у мемориала. Солдат остановил патрулирование, повернулся к группе и громко произнес: "Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение".
Таким образом, охранник фактически сделал замечание министру обороны и сопровождавшим его высокопоставленным сотрудникам Пентагона, сообщает CNN.
В Пентагоне признали, что солдат поступил правильно
После инцидента журналисты попросили Пентагон прокомментировать произошедшее. Официальный представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что военнослужащий действовал правильно и уважительно, напомнив присутствующим о необходимости соблюдать порядок.
"Министр и все Министерство обороны всегда чтили и будут чтить жертвы, принесенные американскими военнослужащими ради безопасности нашей страны. Во время памятной церемонии солдат правильно и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать подобающий порядок", - заявил Парнелл.
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Могила Неизвестного солдата считается одним из наиболее священных военных мемориалов США. Здесь покоится неизвестный американский военнослужащий, погибший во время Первой мировой войны.
С 1948 года мемориал круглосуточно охраняют военнослужащие подразделения Old Guard - 3-го пехотного полка армии США. Караульные несут службу независимо от погоды, а посещение могилы сопровождается строгими требованиями к поведению.
Одни возмущены поведением Хегсета, другие защищают министра
Видео с замечанием караульного быстро разошлось по американским СМИ и социальным сетям. Многие пользователи обратили внимание не столько на сам факт разговора, сколько на место, где это произошло, и особый статус мемориала.
Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер назвал произошедшее возмутительным. По его мнению, Хегсет не понимает, как следует вести себя даже у Могилы Неизвестного солдата, а его поведение недостойно человека, занимающего пост министра обороны. "Для него все превращается в шоу. Все для него связано с привлечением внимания", - заявил Кинзингер в опубликованном видео. Он также похвалил караульного за то, что тот выполнил свои обязанности, несмотря на высокий статус людей, которым сделал замечание.
Конгрессвумен от Демократической партии Гвен Мур также резко раскритиковала министра. Она заявила, что произошедшее демонстрирует неуважение к американским военнослужащим и святыне, посвященной их памяти.
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Некоторые пользователи X назвали поведение сопровождавших Хегсета людей позорным. Другие ограничились более сдержанными комментариями, отмечая, что подобная ситуация особенно неуместна именно в День ветеранов.
Впрочем, обсуждение не было полностью односторонним. Часть комментаторов призвала не приписывать самому Хегсету смех, поскольку видеозапись не позволяет достоверно установить, кто именно из группы смеялся. Они также считают, что отдельный эпизод не следует превращать в доказательство личного неуважения министра к погибшим военным.
Скандал произошел на фоне попытки импичмента
История с караульным получила дополнительный политический резонанс, поскольку произошла всего через день после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали продвижение процедуры импичмента Хегсета.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси обвинял министра в исполнении незаконных приказов, ведении военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, нарушении требований по защите мирного населения и распоряжениях о внесудебных убийствах. Сам Хегсет отверг обвинения, назвав их политическими разногласиями, а не серьезными преступлениями, которые могли бы стать основанием для отстранения от должности.
Дональд Трамп продолжает поддерживать своего министра обороны. При этом нынешний эпизод на Арлингтонском кладбище вновь привлек внимание к поведению представителей администрации в местах, имеющих особое значение для американских военных.