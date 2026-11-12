"Соблюдайте тишину и уважение!" Простой караульный публично поставил на место министра обороны США. ВИДЕО

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер назвал произошедшее возмутительным. По его мнению, Хегсет не понимает, как следует вести себя даже у Могилы Неизвестного солдата, а его поведение недостойно человека, занимающего пост министра обороны. "Для него все превращается в шоу. Все для него связано с привлечением внимания", - заявил Кинзингер в опубликованном видео. Он также похвалил караульного за то, что тот выполнил свои обязанности, несмотря на высокий статус людей, которым сделал замечание.