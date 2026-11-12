Важная информация для пассажиров Vivi: что изменится в расписании и билетах на следующей неделе
В праздничные дни жителей Латвии ждут изменения в расписании поездов. В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, поезда будут курсировать по расписанию выходного дня, однако на некоторых маршрутах изменения начнут действовать уже с понедельника, 16 ноября.
Как сообщает пассажирский перевозчик Vivi, особое внимание на изменения в расписании следует обратить пассажирам, которые планируют поездки в направлении Елгавы, Гулбене, Мадоны, Даугавпилса и Сигулды.
В понедельник, 16 ноября, дизельные поезда будут курсировать по расписанию четверга, а во вторник, 17 ноября, - по расписанию пятницы. В среду, 18 ноября, все поезда будут ходить по расписанию выходного дня.
Чтобы пассажиры могли добраться до более отдаленных пунктов назначения и в праздничные дни, некоторые маршруты будут продлены. В частности, отдельные поезда накануне праздника и непосредственно 18 ноября будут следовать до Индры, Валги, Лиепаи и Гулбене. В Гулбене пассажиры смогут продолжить путешествие на узкоколейном поезде до Алуксне.
Актуальное расписание с учетом всех изменений опубликовано на официальном сайте Vivi и в мобильном приложении перевозчика.
Кто сможет ездить на поездах бесплатно 18 ноября
В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, владельцы удостоверения "Goda ģimene" смогут воспользоваться бесплатным проездом на поездах Vivi.
Билеты со скидкой 100% будут доступны во всех билетных кассах Vivi, а также непосредственно в поезде у кондуктора. Однако оформить бесплатный билет через сайт или мобильное приложение перевозчика будет невозможно. Льготой смогут воспользоваться все члены семьи - как родители, так и дети.
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Для получения бесплатного билета необходимо предъявить действующее удостоверение "Goda ģimene" вместе с документом, удостоверяющим личность, либо ученическим или студенческим билетом. Все перечисленные документы необходимо иметь при себе не только при оформлении билета, но и на протяжении всей поездки.
Дополнительную информацию об изменениях в расписании, покупке билетов и других вопросах, связанных с поездками, можно получить в центре обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.