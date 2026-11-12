Важная информация для пассажиров Vivi: что изменится в расписании и билетах на следующей неделе

Билеты со скидкой 100% будут доступны во всех билетных кассах Vivi, а также непосредственно в поезде у кондуктора. Однако оформить бесплатный билет через сайт или мобильное приложение перевозчика будет невозможно. Льготой смогут воспользоваться все члены семьи - как родители, так и дети.