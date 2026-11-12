Пациентка не могла дозвониться близким из приемного отделения больницы Страдиня

"Я была удивлена, что в таком стратегически важном месте, как Клиническая университетская больница, настолько плохая телефонная связь. Если бы мне было так плохо, что я не могла бы выйти из здания и позвонить близким во дворе, связаться с ними было бы практически невозможно, поскольку внутри здания связь работала очень плохо", - поделилась женщина.