Пациентка не могла дозвониться близким из приемного отделения больницы Страдиня
Оказавшись в больнице Страдиня из-за внезапного ухудшения самочувствия, женщина столкнулась с неожиданной проблемой: из приемного отделения практически невозможно было дозвониться близким. На улице связь работала нормально, но стоило вернуться в здание, как разговор снова прерывался.
Читательница портала Jauns.lv рассказала, что в пятницу, 6 ноября, попала в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. "Сидя в приемном отделении, я практически не могла разговаривать с близкими, поскольку телефонная связь постоянно прерывалась. Несмотря на боль, я вышла из здания больницы, и на улице связь оказалась намного лучше - я смогла нормально поговорить с членами семьи", - рассказала читательница.
Поскольку на улице дул сильный ветер, женщина решила посреди разговора вернуться в здание. Однако по мере приближения к больнице связь снова начала прерываться, и разговаривать стало практически невозможно. Это заставило пациентку задуматься о качестве телекоммуникационных услуг в медицинском учреждении.
"Я была удивлена, что в таком стратегически важном месте, как Клиническая университетская больница, настолько плохая телефонная связь. Если бы мне было так плохо, что я не могла бы выйти из здания и позвонить близким во дворе, связаться с ними было бы практически невозможно, поскольку внутри здания связь работала очень плохо", - поделилась женщина.
Bite извинилась перед пациенткой
И у читательницы, и у ее родственников оператором мобильной связи была компания Bite. Портал Jauns.lv обратился к представителю Bite Latvija Уне Ахуне-Озоле, рассказав о случившемся.
"Приносим клиентке извинения за этот неприятный опыт. Мы понимаем, что в ситуации, когда человек находится в больнице из-за проблем со здоровьем, возможность позвонить близким и сообщить им о своем состоянии имеет особое значение", - ответила представитель компании.
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Она пояснила, что на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня на крыше корпуса B3 расположена базовая станция Bite Latvija, обеспечивающая мобильную связь на территории больницы.
В то же время представитель оператора обратила внимание на то, что приемное отделение находится в новом корпусе больницы, а качество мобильной связи внутри помещений может существенно зависеть от конструкции здания и использованных при строительстве материалов.
В частности, в современных энергоэффективных зданиях железобетонные и металлические конструкции, а также энергосберегающие стеклопакеты с металлическим покрытием могут ослаблять распространение радиосигнала. Поэтому в отдельных помещениях качество мобильной связи может отличаться от того, которое доступно снаружи.
В новом корпусе установят специальное оборудование
"Понимая, насколько важно обеспечить качественную мобильную связь в помещениях больницы, в этом году мы уже провели обследование ее территории и приняли решение дополнительно установить в новом корпусе специализированную систему для обеспечения мобильной связи внутри здания. Ее внедрение запланировано на следующий год", - сообщила Ахуна-Озола.
При этом она подчеркнула, что до сих пор компания не получала жалоб на качество мобильной связи именно в этом корпусе. Поэтому Bite хочет подробнее разобраться в конкретном случае.
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Компания призвала читательницу обратиться в службу поддержки Bite Latvija по бесплатному телефону 1601 или написать на электронную почту info@bite.lv. Для проверки ситуации необходимо указать примерное время звонка, а также номера телефонов, с которого и на который совершался вызов. Это позволит техническим специалистам проверить возможные причины перебоев.
Больница также получала жалобы на качество мобильной связи
Руководитель отдела по связям с общественностью Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Винета Клявина, ознакомившись с историей пациентки, сообщила, что за работу публичных мобильных сетей и качество предоставляемых услуг в первую очередь отвечают операторы связи, которые создают и обслуживают необходимую техническую инфраструктуру.
По ее словам, у больницы нет подтвержденных и сопоставимых данных о качестве услуг всех трех латвийских операторов мобильной связи на ее территории. "В то же время больница Страдиня может подтвердить, что ранее получала отдельные жалобы на качество мобильной связи двух операторов - Bite и Tele2. Оба оператора сообщили больнице, что работают над возможными решениями для улучшения качества связи на ее территории", - рассказала Клявина.
Она также отметила, что на территории больницы расположены здания и помещения различного назначения, в которых используются разнообразные медицинские и технологические решения. На распространение мобильного сигнала в отдельных помещениях могут влиять конструкции зданий и применяемые материалы. Например, защитные конструкции в рентгенологических кабинетах способны ослаблять сигнал. Поэтому качество мобильной связи в разных помещениях больницы может существенно различаться.