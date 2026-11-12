В Латвии людей часто сбивают на пешеходных переходах. Эксперт объяснил, что они делают не так

"Людям нередко дают неверное представление о том, на каком расстоянии от перехода должна находиться машина, чтобы водитель мог безопасно пропустить пешехода или велосипедиста. Обычно говорят примерно о 30 метрах при скорости 50 км/ч. На таком расстоянии можно остановиться лишь при экстренном торможении, а в потоке машин так резко тормозить опасно. В обычных условиях, если тормозить плавно, для остановки нужно не менее 50 метров. Машина не может остановиться мгновенно. Пешеходу нужно дать водителю возможность его пропустить", – говорит Ирбитис.