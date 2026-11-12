В Латвии людей часто сбивают на пешеходных переходах. Эксперт объяснил, что они делают не так
По данным страховой компании BALTA, за последние два года из более чем 100 известных ей случаев наезда на пешеходов как минимум треть произошла именно на переходах. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис подчеркивает, что даже на переходе безопасность зависит от действий обоих – и водителя, и пешехода.
По описаниям происшествий, которые собрал страховщик, можно судить о наиболее частых причинах наездов. Водитель при повороте налево не замечает пешехода, человек переходит дорогу в неположенном месте или кто-то из них продолжает движение на красный свет.
По данным BALTA, по этим и другим причинам в этом году на пешеходных переходах пострадали уже 34 человека. В прошлом году их было 33, а в 2024 году – 37. Одни пешеходы отделались легкими повреждениями, другие получили тяжелые травмы, после которых им потребовалась длительная реабилитация. Некоторые остались инвалидами на всю жизнь. Были и случаи, когда люди погибали.
О серьезности последствий говорят и данные Государственной полиции. С начала года по конец октября в Латвии зарегистрировали более 500 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях 421 человек получил травмы, 14 погибли.
"Авария редко происходит исключительно из-за действий одной стороны", – поясняет эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскарс Ирбитис.
По его словам, особенно опасны нерегулируемые переходы. И водителю, и пешеходу нужно оценить обстановку и вовремя отреагировать на действия друг друга. Водитель обязан уступить дорогу пешеходу, а пешеход, прежде чем выйти на проезжую часть, должен убедиться, что переходить безопасно.
"Людям нередко дают неверное представление о том, на каком расстоянии от перехода должна находиться машина, чтобы водитель мог безопасно пропустить пешехода или велосипедиста. Обычно говорят примерно о 30 метрах при скорости 50 км/ч. На таком расстоянии можно остановиться лишь при экстренном торможении, а в потоке машин так резко тормозить опасно. В обычных условиях, если тормозить плавно, для остановки нужно не менее 50 метров. Машина не может остановиться мгновенно. Пешеходу нужно дать водителю возможность его пропустить", – говорит Ирбитис.