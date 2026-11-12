Рижская 1-я больница приглашает людей бесплатно проверить здоровье легких
20 ноября в Рижской 1-й больнице пройдет День здоровья легких. Посетители смогут бесплатно проверить, как работают легкие, измерить уровень кислорода в крови и задать специалистам вопросы о дыхании и здоровье легких.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Больница призывает жителей обратить внимание на состояние своих легких и вовремя оценить риск развития болезни.
Как принять участие
Дата и время: 20 ноября 2026 года, с 12:00 до 15:00.
Место: Рижская 1-я больница, ул. Бруниниеку, 5, корпус 2 (центральное здание), конференц-зал на первом этаже.
Участие бесплатное, предварительная запись обязательна. Записаться можно по телефону 67366323 или по электронной почте administracija@1slimnica.lv.
Количество мест ограничено. Организаторы советуют записаться заранее, чтобы выбрать удобное время. В первую очередь пройти проверку приглашают курильщиков.
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Бесплатные обследования и консультации специалистов
Посетители смогут пройти спирографию – обследование, которое показывает, как работают легкие, – и измерить насыщение крови кислородом. Пульмонолог ответит на вопросы о здоровье легких, риске развития ХОБЛ и профилактике заболевания. С физиотерапевтом можно будет обсудить технику дыхания и дыхательные упражнения.
Участники смогут больше узнать о своем здоровье и спросить у специалистов, как заботиться о дыхательной системе в повседневной жизни.
Что такое ХОБЛ?
ХОБЛ – хроническое заболевание легких, при котором дыхательные пути воспаляются и сужаются. Со временем человеку становится все труднее дышать.
Один из характерных признаков болезни – одышка. Поначалу она может появляться только при физической нагрузке, а по мере развития болезни – и во время обычных повседневных дел. Особенно высок риск у курильщиков и людей с большим стажем курения.