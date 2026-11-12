Новая коалиция почти определилась? Смилтенс рассказал, когда станет известен состав правительства
Состав новой правительственной коалиции Латвии может стать известен уже к субботе, а имена будущих министров - в начале следующей недели. Об этом в четверг в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил председатель Сейма Эдвард Смилтенс. При этом переговоры о формировании правительства продолжаются, и окончательные договоренности пока не достигнуты.
По прогнозу Смилтенса, формирующий правительство Андрис Кулбергс уже на этой неделе внесет ясность в вопрос о составе коалиции. Кандидаты на министерские посты могут быть названы до конца недели или, самое позднее, в понедельник.
Председатель Сейма отверг упреки в том, что формирование правительства затягивается. Он напомнил, что с момента выдвижения Кулбергса прошло всего около недели. Кроме того, политику приходится совмещать переговоры с обязанностями действующего премьер-министра, в том числе представлять интересы Латвии на международных встречах. По словам Смилтенса, обсуждения продолжаются и дистанционно, а накануне вечером состоялся очередной поздний телефонный разговор.
Кто войдет в новую коалицию
Комментируя заявление лидера партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса о том, что он не поддержал бы правительство, в котором "Объединенный список" сотрудничал бы с "Новым Единством" или "Прогрессивными", Смилтенс подчеркнул, что правительство формируют Кулбергс и "Объединенный список". Именно эта политическая сила будет выбирать партнеров и договариваться о составе кабинета министров.
До сих пор в переговорах наиболее близкие позиции продемонстрировали "Объединенный список" и Национальное объединение. В понедельник, во время второго раунда переговоров, самая продолжительная встреча Кулбергса состоялась именно с представителями "Национального объединения". После нее он положительно оценил подготовленность партии к обсуждениям.
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Председатель Национального объединения Илзе Индриксоне также заявила, что у обеих политических сил совпадает долгосрочное видение развития страны.
Во вторник Латвийское телевидение сообщило, что активные переговоры "Объединенный список" на тот момент продолжал только с "Национальным объединением". Представителей "Нового Единства" и "Прогрессивных" на следующий раунд переговоров не пригласили.
В ходе обсуждений с Национальным объединением рассматривается и вопрос о гарантиях, которые не позволили бы принимать решения по принципиально важным для партии вопросам голосами других участников коалиции при поддержке оппозиции.
Когда Сейм начнет полноценную работу
Смилтенс также выразил желание, чтобы Сейм приступил к полноценной работе уже на следующей неделе. Для этого необходимо сформировать парламентские комиссии и избрать их руководство.
Председатель парламента намерен согласовать этот процесс с формированием правительства. Это позволит избежать ситуации, когда недавно избранных руководителей комиссий придется сразу заменять из-за их назначения на министерские должности. При этом Смилтенс считает, что возможные задержки с формированием правительства не должны мешать началу работы парламента.
Какие комиссии хочет возглавить "Объединенный список"
По словам Смилтенса, "Объединенному списку" необходимо получить руководство Бюджетной комиссией Сейма. Он считает, что эту комиссию должна возглавлять политическая сила, которую представляет премьер-министр, поскольку это позволит обеспечить продвижение государственного бюджета. Среди других возможных приоритетов он назвал Комиссию по народному хозяйству, а также подчеркнул важность вопросов обороны.
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В то же время Смилтенс отметил, что оппозиционные партии тоже должны иметь возможность руководить парламентскими комиссиями или занимать должности заместителей их председателей. Окончательной договоренности о распределении этих постов пока нет.
Ранее Кулбергс также заявил в интервью TV3, что рассчитывает уже на этой неделе договориться о партнерах по правительству и модели сотрудничества. Однако он подчеркнул, что объявлять о составе коалиции следует только после достижения окончательных договоренностей, когда все необходимые документы будут готовы к подписанию.