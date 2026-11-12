Новая коалиция почти определилась? Смилтенс рассказал, когда станет известен состав правительства

Ранее Кулбергс также заявил в интервью TV3, что рассчитывает уже на этой неделе договориться о партнерах по правительству и модели сотрудничества. Однако он подчеркнул, что объявлять о составе коалиции следует только после достижения окончательных договоренностей, когда все необходимые документы будут готовы к подписанию.