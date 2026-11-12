ФОТО: фермеры высыпали овощи у Рижской думы в знак протеста

По оценке организации, теперь значение качества продуктов, экологически чистой продукции и устойчивости поставок во многом зависит от решений конкретного заказчика. Если главным критерием останется самая низкая цена, возможности местных производителей, в том числе экологических хозяйств, участвовать в закупках могут сократиться. Для фермеров это означает менее предсказуемый спрос и сложности с планированием инвестиций.