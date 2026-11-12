Фермеры высыпали несколько тонн овощей у Рижской думы
12 ноября у здания Рижской думы фермеры высыпали несколько тонн овощей, выращенных в Латвии. Необычная акция протеста связана с закупками ...
ФОТО: фермеры высыпали несколько тонн овощей у Рижской думы
Сегодня у здания Рижской думы фермеры высыпали несколько тонн овощей, выращенных в Латвии. Необычная акция протеста связана с закупками продуктов питания для школ и детских садов: сельхозпроизводители опасаются, что местные продукты все чаще будут уступать место импортным.
Об акции агентству LETA сообщили в организации Zemnieku saeima ("Крестьянский сейм"). Фермеры выступают против условий закупок продуктов питания и услуг школьного питания, организуемых Рижским самоуправлением.
Член правления организации Мартиньш Тронс отметил, что ноябрь в Латвии является месяцем патриотизма, единства и благодарности. По его словам, этой акцией фермеры хотят напомнить депутатам Рижской думы, что настоящий патриотизм должен подтверждаться конкретными делами.
Политики публично говорят о необходимости поддерживать латвийских производителей и обеспечивать детей местными продуктами. Однако фермеры опасаются, что в ближайшем будущем в школьных и дошкольных учреждениях станет еще больше продуктов, выращенных в соседних и третьих странах.
Почему фермеры недовольны закупками
В этом году Рижское самоуправление объявило закупку услуг питания для 27 образовательных учреждений на сумму 26,8 миллиона евро. Согласно условиям конкурса, отдельные продукты могут поставляться с расстояния до 300 километров от границы Риги. Такой радиус охватывает значительные территории соседних государств, где возможности латвийских надзорных органов проверять происхождение, качество и соответствие продуктов установленным требованиям ограничены.
По утверждению Zemnieku saeima, организация неоднократно призывала Рижскую думу остановить эту закупку, однако реакции не последовало. Именно поэтому фермеры решили привлечь внимание общественности с помощью акции протеста.
При этом впереди еще одна крупная закупка, которая будет касаться организации питания в 101 образовательном учреждении.
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"Рижская дума оказала латвийским фермерам медвежью услугу в сфере закупок продовольствия. С одной стороны, обещают поддержку местным производителям и качественное питание для детей, а с другой - система закупок не гарантирует, что выращенное латвийскими фермерами действительно попадет в школьные столовые", - заявил Тронс.
По его словам, особенно обидно наблюдать такую ситуацию на фоне соседних стран, которые, как утверждает представитель организации, фактически закрыли латвийским производителям доступ к своим закупкам школьного питания, отдавая предпочтение собственным фермерам.
Что символизируют высыпанные овощи
Как объяснил Тронс, несколько тонн овощей, оставленных у Рижской думы, символизируют местную продукцию, которая не попадает на тарелки латвийских школьников.
Фермеры считают, что при проведении закупок решающим фактором по-прежнему остается самая низкая цена, тогда как требования к качеству и происхождению продуктов слишком часто существуют лишь на бумаге.
"При закупках необходимо оценивать свежесть продуктов, сезонность, соответствие требованиям качества и устойчивость поставок. Не менее важно проверять, что на самом деле оказывается на тарелках детей", - подчеркнул Тронс.
По его мнению, Рига должна подавать пример другим самоуправлениям и создавать реальные возможности для участия латвийских фермеров в поставках продуктов для школ и детских садов. При этом условия закупок должны соответствовать принципам Европейского союза.
Фермеры опасаются дальнейшего ухудшения ситуации
В Zemnieku saeima также обращают внимание на изменения в законодательстве, вступившие в силу в начале лета. Тогда были внесены поправки в Закон о публичных закупках и одновременно отменены требования к зеленым публичным закупкам, установленные правилами Кабинета министров.
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По оценке организации, теперь значение качества продуктов, экологически чистой продукции и устойчивости поставок во многом зависит от решений конкретного заказчика. Если главным критерием останется самая низкая цена, возможности местных производителей, в том числе экологических хозяйств, участвовать в закупках могут сократиться. Для фермеров это означает менее предсказуемый спрос и сложности с планированием инвестиций.
В настоящее время под руководством Министерства земледелия разрабатываются рекомендации по устойчивым закупкам продуктов питания и услуг общественного питания. Они должны предусматривать конкретные механизмы надзора и контроля.
Однако пока эти рекомендации не будут обязательными. Хотя Закон о надзоре за оборотом продовольствия предусматривает принятие соответствующих правил Кабинета министров, их утверждение задерживается. До вступления обязательных требований в силу самоуправления смогут не применять предложенные механизмы контроля.
Овощи предлагают бесплатно забрать рижанам
Представители Zemnieku saeima заявляют, что устали от многолетних обещаний поддерживать местных производителей, которые не приводят к реальным изменениям.
"Фермерам надоела эта волокита и многолетние обещания поддерживать местных производителей, которые остаются на бумаге. От Рижской думы, правительства и Сейма мы ожидаем конкретных действий - прозрачных условий закупок, реального контроля поставок и предсказуемых возможностей сотрудничества", - подчеркнул Тронс.
Он предупредил, что, если изменений не последует, фермеры готовы продолжать протестные акции в различных формах. При этом организаторы нашли применение и овощам, высыпанным у здания самоуправления. Если депутаты Рижской думы не захотят принять этот своеобразный подарок, организация предлагает жителям Риги бесплатно забрать овощи для собственных нужд.
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Zemnieku saeima была основана в 1999 году и объединяет около 800 малых и крупных сельскохозяйственных хозяйств по всей Латвии. Члены организации обрабатывают более 500 000 гектаров сельскохозяйственных земель и обеспечивают работой свыше 6000 человек.